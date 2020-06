Kinh hoàng xe máy và ô tô “đối đầu” khiến 2 người thương vong

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/6 tại Km 1648 + 150 trên QL14 đoạn qua thôn Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Vào thời điểm trên, một chiếc xe máy mang BKS 81S1 - 007.65 do anh Rmah Đoang (SN 1997, trú tại làng Thơ Ga A, xã Chư Dôn, huyện Chư Pưh) điều khiển chở đằng sau là Nguyễn Bá Quyền (SN 1997, trú tại Plei Ky A, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) đang lưu thông trên QL4 theo dướng Gia Lai – Đắk Lắk.

Khi xe đi đến QL4 thì xảy ra va chạm mạnh với một ô tô tải mang BKS 77C - 094.32 do tài xế Phan Thanh Thịnh (SN 1992, trú Tây Sơn, Bình Định) chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn diễn ra nhanh đến mức người dân xung quanh không kịp hét lên. Hậu quả, anh Rmah Đoang tử vong tại chỗ, anh Quyền bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng khiến hai phương tiện bị hư tổn. Chiếc xe máy do nạn nhân Rmah Đoang điều khiển bị đổ rê vào sát lề đường, vỡ yếm, có dấu hiệu vỡ đầu, hư hại nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau đó, sự việc trình báo lên cơ quan chức năng huyện Chư Pưh. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đồng thời, làm việc với tài xế xe ô tô tải, trích xuất camera hành trình ở xe để phân tích vụ tai nạn.

Cũng trong ngày 15/6 tại TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và ô tô đầu kéo. Hậu quả, một nam thanh niên đã tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 15/6 trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS: 59T2 - 274.03 do 1 nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định theo hướng vòng xoay Mỹ Thuỷ - cảng Cát Lái. Vừa ra khỏi giao lộ với đường A thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 51D - 180.43 chạy cùng chiều và đang rẽ phải.

Sau vụ va chạm, nam thanh niên ngã ra đường và bị bánh xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến cả đoạn đường này bị ùn tắc nghiêm trọng.

