Mâu thuẫn gia đình, vợ đốt nhà giết chồng rồi tự sát nhưng bất thành

Theo nguồn tin của Zing.vn, ngày 17/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Triệu Thị Dung (36 tuổi, trú tại xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó hôm 13/10, Dung bị cảnh sát bắt giữ vì phóng hỏa đốt nhà để giết chồng. Theo cơ quan điều tra, đêm 10/10, hàng xóm phát hiện ngôi nhà của vợ chồng Dung bị cháy. Chồng của Dung là anh T. bị bỏng phải đi cấp cứu.



Theo An ninh thủ đô, qua xem xét hiện trường và các mối quan hệ, công an nghi ngờ Dung là thủ phạm gây ra vụ cháy nên đã triệu tập làm việc. Qua đấu tranh, Dung khai nhận có mâu thuẫn với chồng nên dùng xăng đốt nhà nhằm sát hại anh L.Q.T (SN 1980) rồi tự sát. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ phóng hỏa giết người, tháng 9/2020, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ con phóng hỏa đốt nhà nhằm giết cha.



Đối tượng Nguyễn Mến Em (30 tuổi, người địa phương) bị cáo buộc là người đổ xăng châm lửa đốt khiến cha bỏng nặng



Kết quả điều tra cho hay, chiều 11/9, Mến Em đi nhậu về rồi xảy ra cự cãi với cha là ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi). Quá tức giận, thanh niên này đổ xăng ra sàn nhà và châm lửa khiến ông Lượm bỏng nặng.



Sau đó, nạn nhân may mắn được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cũng đã bỏng nặng tới 71%.

Nạn nhân sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Làm việc với công an, Mến Em khai hay bị cha chửi mắng. Hôm xảy ra sự việc, anh ta uống bia nên không kiểm soát được hành vi.





