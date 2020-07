Cô con gái hoảng loạn kêu cứu khi thấy mẹ vì ghen mà tưới xăng thiêu nhà trọ khiến bố bỏng nặng

Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) thông tin, đến chiều ngày 2/7, cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 2 người bị bỏng , trong đó có 1 người nguy kịch xảy ra tại phường Tân Tạo.

Theo nguồn tin từ saostar, vụ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 2 bố con bị bỏng xảy ra vào tối ngày 1/7. Khi đó tại phòng trọ số 2, dãy trọ trên đường Nguyễn Triệu Luật (phường Tân Tạo), bà Bùi Thị Mỹ N. ((51 tuổi, ngụ TP.HCM) và chồng là ông Đ.N.T. (46 tuổi, quê Sóc Trăng) có xảy ra cãi lộn.

Một lúc sau phòng trọ bốc cháy dữ dội. Cùng thời điểm, người dân sống trong xóm trọ nghe thấy tiếng la thất thanh thì chạy ra xem xét và phát hiện ông T. chạy từ trong phòng trọ ra ngoài và bốc cháy như một bó đuốc.

Ở cách đó không xa là con gái của vợ chồng ông T. cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn kêu cứu. Khi người dân đến giúp đỡ thì phát hiện, người con gái này cũng bị bỏng nhẹ.

Một số người dân địa phương đã nhanh chóng lấy bình cứu hỏa mini dập lửa, đưa ông T. và con gái đi cấp cứu. Ông T. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, tính mạng bị đe dọa. Còn cô con gái may mắn chạy ra ngoài nên chỉ bị bỏng nhẹ.

Theo một số nhân chứng kể lại, vợ chồng ông T. dọn về dãy trọ này sinh sống được khoảng 2 tháng. Thế nhưng, họ có vẻ không hòa hợp vì hàng xóm thường xuyên nghe thấy họ to tiếng với nhau. Lý do to tiếng có lẽ là vì ghen tuông.

Cũng theo một nhân chứng kể lại, sau khi tưới xăng phóng hỏa đốt phòng trọ khiến chồng và con bị bỏng, bà N. đã rời khỏi hiện trường. Sau đó bà N. chủ động đến cơ quan Công an trình diện.

Theo cơ quan điều tra quận Bình Tân, bước đầu người phụ nữ này đã thừa nhận bản thân là người phóng hỏa. Bà N. cũng khai nhận, nguyên nhân khiến bà làm vậy là do mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết được.



Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

