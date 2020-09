Hiện trường kinh hãi vụ xe bồn tông chết người dừng đèn đỏ ở Nhà Bè, TP HCM

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở huyện Nhà Bè, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết: Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn qua huyện Nhà Bè).





Cụ thể, khoảng 19h30, một xe bồn di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè. Khi đi đến giao lộ Phạm Hữu Lầu đã tông thẳng vào một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xe máy đang dừng đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn





Chiếc xe bồn lao với vận tốc lớn khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm và kéo chạy một đoạn dài khoảng 10 mét. Sau va chạm mạnh, tài xế xe bồn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.





Phát hiện sự việc, người dân sống gần đó hô hoán nhau truy đuổi xe bồn. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Nhà Bè.





Ít phút sau các lực lượng chức năng liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.





Theo một số nhanh chứng, vụ tai nạn xảy ra nhanh như cắt, nhiều người chưa kịp định thần thì nạn nhân đã bị cuốn vào trong gầm xe. Kinh hãi hơn, chiếc xe kéo lê nạn nhân một đoạn khá dài. Nếu ai yếu tim có thể ngất khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Thi thể nạn nhân bị kéo theo xe bồn đến 10 mét





Trước đó tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ tông xe gây rúng động dư luận. Tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn làm nữ công an phường tử vong tại chỗ.





Theo thông tin từ Công an quận Hồng Bàng, khoảng 0h ngày 19/9, Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) điều khiển xe ôtô Lexus mang BKS 15A-356.69 chạy từ hướng chợ Sắt về cầu Lạc Long đã xảy ra va chạm với chị Nguyễn Thị T. (SN 1990, trú tại Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, là cán bộ Công an phường Minh Khai).





Sau khi gây tai nạn, Linh tiếp tục cho xe Lexus tông vào xe ô tô Ford bán tải mang BKS 15C-285.40, làm xe này tông vào xe ôtô Kia mang BKS 15A-007.98, và xe Kia lại tiếp tục tông vào xe taxi Toyota mang BKS 15A-513.38.





Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an quận Hồng Bàng nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm. Công an quận Hồng Bàng cũng tiến hành kiểm tra xét nghiệm nhanh ma túy, chất kích thích đối với tài xế Phạm Quang Linh, kết quả ban đầu cho thấy nồng độ cồn 0,593 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Theo Thanh Mai/SKCĐ