Vụ xe công an phường gây tai nạn trên phố Tây Bùi Viện: Bảo vệ dân phố tự ý lái bị kẹt chân ga

Liên quan đến vụ xe bán tải của Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) gây tai nạn liên hoàn trên phố Tây Bùi Viện, ngày 29/8, cơ quan chức năng đã xác định người điều khiển chiếc xe này là ông Trần Văn Hóa, 68 tuổi, bảo vệ dân phố.

Theo Dân trí, ông Hóa làm bảo vệ dân phố tại phường Phạm Ngũ Lão được vài năm và có giấy phép lái xe hạng C đến cuối năm 2020.

Camera nhà dân ghi lại sự việc



Nguồn tin của Nguồn tin của Pháp luật TP.HCM tiết lộ, chiều tối hôm trước, bảo vệ Hóa trực tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) trên đường Bùi Viện. Người này đã tự ý vào bàn trực ban lấy chìa khóa, khởi động chiếc xe bán tải dừng trước trụ sở.



Về nguyên nhân sự việc, hiện cơ quan chức năng xác định nhiều khả năng tài xế bị kẹt chân ga hoặc kẹt thắng. Theo một lãnh đạo Công an quận 1 cho biết, đơn vị đang xem xét lại kỹ thuật của ô tô để tìm nguyên nhân cụ thể cũng như có hướng xử lý.

Hiện trường chiếc xe tông nhiều xe máy

“Xe ô tô của Công an phường đậu trước trụ sở và sát một một cơ sở kinh doanh nên phải di dời phương tiện, trả mặt bằng buôn bán. Do lúc đó gấp quá nên ông Hóa lên lái ô tô thì xảy ra sự cố bị kẹt thắng, gây ra vụ tai nạn", Vietnamnet dẫn lời vị lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão chia sẻ.

Nam bảo vệ điều khiển chiếc xe được cho là đã cố gắng kiểm soát và di chuyển chiếc xe nhưng không được. Chiếc xe bán tải sau đó tông trúng một nam bảo vệ trước quán bar bên cạnh và anh Dương Văn Phước (26 tuổi, công nhân dịch vụ công ích quận 1) đang đẩy xe rác. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi lao vào ba quán nhậu, tông nhiều xe máy dừng, đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường.



Nam công nhân dọn rác bị thương, phải nhập viện cấp cứu

Nạn nhân kể lại với Pháp luật TP.HCM rằng: “Khi đang đẩy xe trên đường Bùi Viện về hướng giao lộ Đề Thám thì chiếc xe lao tới, hất tôi văng lên phía trước”.

Vụ việc làm 2 người bị thương nhẹ, 4 xe máy hư hỏng. Lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão đã thỏa thuận với người dân để đền bù thiệt hại.



Trước đó, vào tối 28/8, xảy ra vụ việc chiếc xe bán tải của công an phường Phạm Ngũ Lão không làm chủ được tốc độ đã lao tự do trên đường Bùi Viện hướng về ngã 3 Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu. Chiếc ô tô phóng đi hàng chục mét rồi tông và kéo lê nhiều xe máy, càn quét hàng quán trên phố đi bộ Bùi Viện.



Theo Hà Ly/SKCĐ