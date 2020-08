Hiện trường kinh hoàng vụ xe container chồm lên nóc xe ô tô con cán chết 3 người ở QL 5

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô màu đỏ 4 chỗ (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng từ Hải Phòng về cầu Chui đang dừng đèn đỏ. Đúng lúc này, một chiếc xe container mang BKS 15C-114.66 từ phía sau mất kiểm soát lao tới. Lực lao khá mạnh khiến cho chiếc xe container chồm lên nóc xe ô tô 4 chỗ.

Hiện trường kinh hoàng

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ô tô con màu đỏ gần như bị biến dạng hoàn toàn. Ở phía bên trên là chiếc xe container đè xuống tâm xe, đằng trước là một chiếc xe tải đang dừng đỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân nhanah chóng trình báo sự việc lên Công an . Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Đồng thời tiến hành cưa chiếc ô tô để giải cứu các nạn nhân ở bên trong.

Chiếc xe ô tô con gần như bẹp rúm

Nói về vụ tai nạn, Chỉ huy đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ứng trực để phân luồng, bảo vệ hiện trường. Đồng thời phối hợp với Công an quận Long Biên tổ chức cứu người gặp nạn, khám nghiệm hiện trường , lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nận.