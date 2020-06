Xe container đè bẹp xe khách Limousine 9 chỗ khiến 3 người chết ở Quảng Ninh

Theo ông Hoàng Quang Hải – Giám đốc Sở Giao thông, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng. Hai chiếc xe va chạm bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đêm qua, chiếc container mang biển kiểm soát 14C - 009.86 chạy hướng TP Móng Cái về TP Hạ Long, cùng thời điểm xe khách Limousine 9 chỗ mang biển kiểm soát 79B-029.12 chạy chiều ngược lại. Khi hai xe đi đến km 256 +700 trên quốc lộ 18 thì xảy ra va chạm.

Chiếc container bị lật sau vụ tai nạn

Hậu quả, tài xế xe khách và 2 hành khách trên xe khách tử vong. Chiếc xe container bị lật đổ xuống vệ đường. Xe khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau đó cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân là do trời khuya, đường vắng, các lái xe không làm chủ được tốc độ dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đến khoảng 4h25 ngày 18/6, công tác cứu hộ hoàn tất. Xe container và xe Limousine đã được đưa về để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Lực lượng chức năng tổ chức kéo xe tai nạn, điều tra vụ việc

Cũng trong đêm qua tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe ô tô 4 chỗ, hậu quả khiến 1 người tử vong.

Thời điểm đó, xe ô tô cọn lưu thông từ TP Sầm Sơn ngược TP Thanh Hóa, khi tới địa điểm trên đã bất ngờ lấn làn tổng thẳng vào đầu ô tô khách đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hai xe bị hư hỏng nặng. Ngoài tài xế tử vong còn 1 người khác bị thương nặng.

