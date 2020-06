11 người thoát chết ngoại mục khi xe giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo tin từ Zing , trưa ngày 18/6, chiếc xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Văn Đạt (43 tuổi) điều khiển đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai hướng về Hà Nội. Khi xe đi đến Km 12+400 qua huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc bị bất ngờ bốc cháy từ phía sau xe.

Phát hiện sự việc, hành khách trên xe đã hô hoán nhau, đồng thời tài xế lập tức dừng xe. Mọi người nhanh chóng di chuyển ra khỏi xe khách. Thời điểm đó trên xe có 11 người.

Sau khi hành khách cùng tài xế rời khỏi xe thì lửa bắt đầu lan nhanh hơn, bao trùm cả xe. Ngay lập tức sự việc được trình báo đến Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT). Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cảnh sát địa phương giải phóng hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực.

Liên quan đến vụ cháy, đại diện Đội Tuần tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết: Toàn bộ hành khách trên xe được an toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh và mạnh khiến hành khách và tài xế không kịp sơ tán đồ đạc. Hậu quả, chiếc xe bị thiêu rụi, toàn bộ đồ đạc cũng bị ngọn lửa nuốt trọn.

Hiện trường vụ cháy

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng giải phóng mặt bằng, phân luồng giao thông để tránh ách tắc giao thông. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 18/6 tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận một chiếc xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 phút sáng 18/6, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang huy động xe chuyên dụng chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Your browser does not support HTML5 video.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy