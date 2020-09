Hiện trường thương tâm vụ xe Innova 7 chỗ va chạm xe máy lúc rạng sáng khiến 3 phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đó, một chiếc xe Innova 7 chỗ (chưa rõ BKS) do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộc 2 thì bất ngờ tông vào 3 cô gái đi xe máy (chưa rõ BKS). Hậu quả, cả 3 nạn nhân đều tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, thi thể các nạn nhân nằm cách nhau không xa. Rất nhiều bộ phận hư hỏng trên xe văng ra khắp đường.

Theo một nguồn tin khác, hiện tài xế xe Innova đã ra Công an huyện Phù Ninh đầu thú. Cơ quan chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin về vụ tai nạn từ mạng xã hội facebook

Cụ thể, khoảng 13h ngày 12/1, xe ô tô Innova 7 chỗ di chuyển trên quốc lộ 32 hướng về thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Khi di chuyển đến cổng chào huyện Phúc Lộc (thuộc xã Thọ Lộc), tài xế điều khiển xe vượt ôtô di chuyển phía trước và đã đâm trực diện vào một xe máy di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến ông Đinh Trọng Hỗ (56 tuổi) và ông Vương Chí Chiểu (50 tuổi, cùng trú huyện Phúc Thọ) trên xe máy ngã ra đường và chết tại chỗ.