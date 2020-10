Hành trình nghẹt thở giải cứu 20 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi ở Quảng Bình

Theo thông tin từ Zing , vụ việc xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 19/10 trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây, đoạn qua ngầm tràn Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình



Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch vào rạng sáng 19/10, một chiếc xe khách tuyến Đà Nẵng - Nam Định khi đang chạy trên đường HCM nhánh phía đông đã lái xe rẽ vào tỉnh lộ 563 để lên đường HCM nhánh phía tây để đảm bảo an toàn do tài xế phát hiện biển cảnh báo ngập lụt ở đoạn Tróoc (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch).

Video: Tuổi trẻ Online



Tuy nhiên, khi đến đoạn qua ngầm tràn Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung chiếc xe bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Ngay khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu 20 người đang bị mắc kẹt trên xe.



Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chiếc xe bị nghiêng nhưng may mắn không lật. 20 người trên xe gồm cả người lớn, Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, chiếc xe bị nghiêng nhưng may mắn không lật. 20 người trên xe gồm cả người lớn, Trẻ em , tài xế và phụ xe đều phải leo lên tầng 2 và phá cửa kính thoát ra và đứng bên trên kêu cứu.



Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng đã ưu tiên đưa trẻ em, phụ nữ ra khỏi khi vực nguy hiểm trước. Lực lượng cứu hộ bơi ra xe giường nằm và nối dây tạo thành đường bám rồi kéo ròng rọc đưa từng người vào bờ.

Đến gần 4h sáng 19/10, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 5 người ra khỏi xe gồm 4 phụ nữ và một em bé khoảng 2 tuổi. Đến 5h sáng cùng ngày, 15 người mắc kẹt còn lại đã được lực lượng công an, quân đội huyện Bố Trạch đưa vào bở an toàn.

Toàn bộ những người này được đưa đi sơ cứu và chăm sóc y tế tại nhà văn hóa thôn gần đó.

Do nước lũ chảy xiết, chiếc xe khách chưa thể đưa vào bờ, vẫn phải được neo giữ để tránh bị cuốn đi.

