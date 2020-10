Những tiếng khóc thảm sau cú đâm trực diện giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 19 người thương vong

Sáng sớm ngày 15/10, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh) thông tin, khoảng 0h40 cùng ngày tại đường dẫn Nam hầm Hải Vân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Trương Minh Thìn (44 tuổi, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS 51C-907.23 + 51R-149.29 di chuyển trên đường dẫn Nam Hải Vân hướng Nam - Bắc. Khi xe đi đến Km9 thì bất ngờ tông trúng xe khách đi ngược chiều mang BKS BKS 93B-004.07 (chưa rõ tên, tuổi người điều lái do bị kẹp trong xe).

Theo cơ quan chức năng, trên xe khách khi đó đang chở khoảng 40 hành khách. Vụ va chạm nghiêm trọng đã khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ và 17 người khác bị thương. Hai xe ô tô bị hư hỏng nặng nề.

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng ở khu vực miền Trung, trước đó 1 ngày, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) thông tin, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Theo điều tra, khoảng 16h30, xe tải BKS 82C-019.82 chở bột mỳ lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng. Khi xe di chuyển đến ngã ba rẽ Làng Hồi (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) trên tuyến đường Hồ Chí Minh, xe tải đâm trúng vách đá taluy bên đường.