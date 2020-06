Mức giá khủng của chiếc Rolls Royce Phantom màu sơn vàng cát bị cháy rụi ở Quảng Ninh đêm 7/6

Đến sáng ngày 8/6, lãnh đạo Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) xác nhận, có vụ cháy chiếc xe Rolls Royce trên địa bàn TP. Sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng tại phường Trần Phú, TP Móng Cái.

Hình ảnh chiếc xe bốc cháy đêm qua

Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Rolls Royce mang BKS 14A - 388.88 mang màu sơn màu vàng cát độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Chiếc xe này đang lưu thông trên đường thì đâm phải một biến báo, sau đó húc gãy 1 cây xanh rồi đâm vào tường và bốc cháy. Ngọn lửa bắt đầu từ khoang máy rồi nhanh chóng bao trùm hết nửa xe. May mắn, tài xê đã nhanh chóng thoát ra ngoài được.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, chiếc xe này có đăng kiểm tại Việt Nam từ năm 2011. Trước mang biển kiểm soát từ quý, chiếc xe này có các BKS như 43A-034.56 và 51G-066.66.

Chiếc xế hộp độc nhất vô nhị tại Việt Nam có giá bằng mấy căn biệt thự ven biển

Chủ nhân của xe theo thông tin đăng kiểm là bà Trương Thị Hồng Dung (trú tại Móng Cái, Quảng Ninh ). Chiếc Rolls Royce bị cháy đêm qua thuộc thế hệ cũ, tuy nhiên, so với hơn 120 chiếc Phantom khác đang lăn bánh tại Việt Nam thì đây là mẫu xe siêu sang, có bộ áo ngoài độc nhất vô nhị chưa từng đụng hàng tại Việt Nam.

Theo nguồn tin trên mạng xã hội, chiếc xe này có mức giá bằng vài căn biệt thự ven biển. Tra thông tin trên mạng thì thấy rằng, một chiếc Rolls Royce đưa về Việt Nam bán có mức giá khoảng vài chục tỷ đồng.

