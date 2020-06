Vụ xe tải lao vào chợ đè 5 người chết: Định đâm xe container để giảm tốc độ nhưng bất thành

Chiều 13/6, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc với Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Nông về vụ xe tải lao vào chợ đè 5 người chết tại chợ 312, xã Đắk Rla, Đắk Mil.

Clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng chiếc xe tải lao vào chợ, đè hàng chục người