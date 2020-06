Kinh hoàng xe Howo bất ngờ lật ngang, đè bẹp xe ô tô con khiến 3 người tử vong

Vụ xe Howo lật ngang đe lên ô tô con chở 4 người xảy ra vào khoảng 11h ngày 4/6. Khi đó, chiếc Howo đang di chuyển trên cung đường Nghi Sơn – Sao Vàng qua địa phận xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ).

Cụ thể, một chiếc xe ô tô con hiệu Toyota do anh Lê Ngọc Hoàn (29 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển di chuyển qua khu vực này thì gặp chiếc xe Howo do Lương Văn Lâm (35 tuổi, trú xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển.

Đúng thời điểm này, chiếc xe Howo bất ngờ lật ngang, đổ cả thùng xe chứa đầy đất đá lên xe ô tô con. Do gặp tai nạn bất ngờ nên anh Hoàn không kịp xử lý tình huống. Hậu quả, chiếc xe con bị bẹp dúm, biến dạng.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

Ngay sau đó, Cảnh sát giao thông huyện Triệu Sơn đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông tiến hành điều tra vụ tai nạn. Theo cơ quan điều tra , trên xe con khi đó có 4 người.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong xe con tử vong gồm: tài xế Lê Ngọc Hoàn; bà Lê Thị Bình (72 tuổi) và chị Lê Thị Út Huệ (28 tuổi). Nạn nhân may mắn thoát chết là cháu Đỗ Minh Nhật (6 tuổi, cùng trú xã Vân Sơn, Triệu Sơn). Hiện cháu bé đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc, Công an đã liên lạc với gia đình nạn nhân đến hỗ trợ làm việc. Hiện gia đình nạn nhân đang đợi nhận bàn giao thi thể nạn nhân đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Vì đang trong quá trình điều tra nên Công an vẫn chưa có kết luận nguyên nhân gây tai nạn cuối cùng là gì.

Hiện trường vụ tai nạn

