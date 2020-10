Hiện trường tan hoang vụ xe ô tô tải `không người lái` trôi tự do tông nát 17 xe máy ở Đà Lạt

Theo một nhân chứng kể lại, vào thời điểm đó, xe tải màu vàng mang BKS 50LD (chữa ác định được danh tính tài xế) lưu thông theo hướng đường Phù Đổng Thiên Vương đến ngã 5 Đại học Đà Lạt thì dừng lại bên đường. Tài xế và phụ xe mở cửa đi ra ngoài.

17 chiếc xe máy đậu bên đường bị tông nát

Đúng lúc này, xe tải bất ngờ trôi tự do khoảng 200 mét thì đâm vào hàng loạt xe máy đậu bên đường. Chưa dừng lại, chiếc xe không kiểm soát tiếp tục lao xuống, đâm gãy hai cột điện. Cưới cùng chiếc xe lật ngang.

Vụ tông liên hoàn khiến 17 xe máy bị hư hỏng nặng, hai cột điện gãy rạp khiến điện ở khu vực gần đó bị mất. Chiếc xe tải lật ngang khiến thùng xe bị bật nắp bia bắn tung tóe ra đường. Đáng nói, vụ tông xe liên hoàn trên còn khiến 1 người dân bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng . Ít phút sau, Công an có mặt tại hiện trường lấy lời khi nhân chứng, trích xuất camera an ninh ở gần đó để xem diễn biến vụ va chạm. Đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy đối với tài xế lái xe.

Vụ tai nạn còn khiến 1 người bị thương, 2 cột điện bị gãy

Trước đó tại Đắk Nông cũng xảy ra vụ việc tương tự, một chiếc ô tô vắng chủ trôi tự do trên đường tông 1 người tử vong. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào 9h ngày 28/2 trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Vào thời điểm trên, chiếc xe 4 chỗ mang BKS 47A-074.90 do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển. Khi chiếc xe đi đến đoạn đường Tôn Đức Thắng thì người phụ nữ đậu xe bên đường rồi đi vào cửa hàng Viettel . Lúc này xe bất ngờ mất lái trôi tự do hơn 200 mét rồi tông vào xe máy mang BKS 48H1-073.86 do chị N.V.N. (SN 1984, ngụ huyện Đắk Song) đang đi trên đường Tôn Đức Thắng.