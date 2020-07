Hiện trường thảm khốc vụ xe tải đối đầu xe container khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 6/7 trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) qua địa bàn phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Theo nhân chứng kể lại, thời điểm đó, một xe tải mang BKS 89C-063.41 do tài xế Trần Quốc T. (39 tuổi, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ dối đầu với xe container mang BKS 61C-369.51 kéo theo rơ moóc do tài xế Hồ Quang T. (35 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển. Lúc này xe anh T. đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến cả hai xe bị dập nát phần đầu, gần như biến dạng hoàn toàn. Hậu quả, tài xế xe tải Trần Quốc T. tử vong tại chỗ; phụ xe là anh Trịnh Huy T. (SN 1982, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và tài xế xe container là anh T bị thương nặng.

Cận cảnh hai xe bị hư hỏng nặng sang va chạm

Ít phút sau, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường , phối hợp với các đơn vị chức năng khác tổ chức cứu hộ các nạn nhân, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời tổ chức phân luồng giao thông tránh ách tắc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó vào ngày 30/3/2020, tại Nghệ An cũng xảy ra một vụ đối đầu tương tự khiến tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 6h30 ngày 30/3, trên đường N5 đonạ qua địa bàn xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), một xe tải mang BKS 37C-318.71 (trên xe chở gừng) lưu thông theo hướng Đô Lương - Nghi Lộc khi đến địa điểm trên thì tông thẳng vào xe tải BKS 37R-014.85 lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến hai xe ô tô biến dạng, hàng hóa đổ vương vãi khắp mặt đường. Hậu quả, tài xế xe tải BKS-37C-318.71 và người phụ nữ đi cùng tử vong tại chỗ trong cabin.

