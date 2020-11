Điều tra vụ xô xát ở quán cà phê khiến 1 người tử vong ở Vĩnh Long

Tin tức mới nhất ngày 15/11, Báo Người Lao Động đưa tin, Công an tỉnh Vĩnh Long chiều cùng ngày cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ xô xát ở quán cà phê khiến 1 người chết, 1 người bị thương mới xảy ra ở trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h trưa 15/11, một nhóm người đi trên xe ô tô 7 chỗ mang BKS 72A-215.xx đến quán cà phê Tâm Giao (quốc lộ 53 đoạn thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ).



Tại đây, nhóm người này đã xảy ra xô xát với một người trong quán. Hậu quả, một người tử vong còn một người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Theo báo Tại đây, nhóm người này đã xảy ra xô xát với một người trong quán. Hậu quả, một người tử vong còn một người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Theo báo Pháp luật TP.HCM, danh tính người tử vong là N.M.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).



Còn người bị thương là thuộc nhóm người trên xe ô tô. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, kính chắn gió của ô tô bị vỡ trong khi xe vẫn còn đang nổ máy. Xung quanh có nhiều vật dụng trông giống như roi điện và bình xịt hơi cay.



Bên cạnh đó, thi thể nạn nhân nằm trên quốc lộ 53 ở gần ô tô, xung quanh có rất nhiều vết máu rơi vãi.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra vụ việc. Những người có liên quan đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ