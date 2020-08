Đau đớn ngất lịm trên bàn sinh, đến khi tỉnh dậy chồng tỉnh bơ: Đẻ xong rồi thì ký giấy ly hôn đi!

Trước khi lấy chồng, tôi từng yêu người cũ 5 năm suốt từ những tháng ngày sinh viên đại học. Khi ra trường, chúng tôi từng nghĩ đến chuyện đám cưới, thế nhưng vì một số lý do nên cả 2 quyết định đường 2 nấy đi. Khi đó, chính tôi là người chủ động chia tay, tự mình gặm nhấm nỗi buồn rồi cũng dần quên đi tình cũ.

Sau 1 năm, tôi quen anh và dần chấp nhận tình yêu mới. Sau gần 2 năm hẹn hò, một đám cưới ấm cúng diễn ra. Cuộc sống càng thêm hạnh phúc khi sau 5 tháng kết hôn, tôi có bầu.

Chồng tôi là người biết chăm lo, vun vén cho gia đình . Tuy nhiên, anh là người rất hay ghen, thường xuyên kiểm soát các mối quan hệ của tôi. Nhiều khi cảm thấy bí bách, tôi có nói với anh thì bị anh gạt phắt đi: "Nếu em không làm gì có lỗi thì sao phải sợ?". Đây cũng là lý do khiến tôi giấu anh chuyện tình cũ 5 năm xưa kia.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, khi tôi có bầu 7 tháng thì người yêu cũ bất ngờ liên lạc trở lại. Anh đau buồn vì mới ly hôn nên muốn có người tâm sự, tôi cũng không suy nghĩ gì nên cũng chỉ an ủi vài câu mà thôi, sau đó cũng lấy lý do nọ kia và không nói chuyện nữa.

Tuy nhiên, không thể ngờ là những tin nhắn này bị chồng tôi đọc được. Biết đến tôi từng yêu người cũ 5 năm, anh đay nghiến, chửi bới tôi thậm tệ. Anh còn nghi ngờ tôi qua lại với người cũ, nếu tôi không bầu bí thì có lẽ anh đã động tay động chân rồi. Dù tôi giải thích thế nào anh cũng không chịu nghe, từ ngày đó hắt hủi, lạnh nhạt với vợ ra mặt.

Vì sắp đẻ, tôi cũng cố nhẫn nhịn và an ủi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Có khi anh chỉ tức giận một thời gian, rồi đâu sẽ đâu vào đó. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy anh phớt lờ, tim tôi đau như cắt. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí còn nghe mọi người phong phanh nói anh còn đi gái gú ở bên ngoài. Khi tôi gặng hỏi, anh cáu gắt: "Người như cô không có quyền hỏi, lo mà đẻ con đi!"

Ngày tôi sinh, anh sốt sắng ra mặt, cuống cuồng chuẩn bị đồ rồi gọi xe đưa vợ đến viện. Dù đau đẻ đến muốn ngất đi, tôi vẫn mừng thầm trong bụng khi nghĩ rằng, có lẽ anh vẫn thương tôi như trước, chẳng qua ghen tuông mù quáng mới khiến anh vậy thôi. Khi con ra đời sẽ là sợi dây gắn kết vợ chồng tôi lại với nhau, mọi giận hờn và hiểu nhầm sẽ không còn nữa.

Ảnh minh họa.

Suy nghĩ này cũng là động lực giúp tôi vượt cạn thành công. Nghe tiếng con khóc chào đời, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, tôi đã chết lặng khi chồng đưa ra tờ đơn ly hôn, một bên tên anh đã ký sẵn: "Cô đẻ xong rồi, vậy thì ký đơn ly hôn đi. Tôi không thể chung sống với một người phụ nữ lăng loàn như cô thêm được nữa".

Tôi khóc không thành tiếng. Con tôi còn đỏ hỏn, vậy mà anh nỡ lòng nào bạc bẽo như thế. Thử hỏi sau này, cuộc sống của tôi phải làm sao đây?

