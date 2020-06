Vừa là tình địch ở ‘Cung đàn vỡ đôi’, Ngọc Trinh - Chi Pu vừa là đối thủ trong thời trang ngoài đời

Trong MV mới nhất mang tên ‘Cung đàn vỡ đôi’, Chi Pu cùng Ngọc Trinh cùng sánh vai bên nhau, khắc họa hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với phong thái khác nhau và vô tình tạo ra một cuộc so kè ‘visual’ khủng. Nếu Chi Pu mang tới hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, e ấp, khắc họa thành công "Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn xưa" thì Ngọc Trinh là hóa thân thành nàng tiểu thư nhà phú ông đài các, thanh lịch. Vẻ đẹp của hai mỹ nhân Việt trong tà áo dài nền nã càng khiến cuộc đua nhan sắc bất phân thắng bại.

Còn ở ngoài đời, không ít lần Ngọc Trinh và Chi Pu vô tình ‘đụng hàng’ khi diện style na ná nhau. Cả hai mỹ nhân nổi tiếng Vbiz đều là những người có gu ăn mặc sành điệu, hút mắt, theo đuổi phong cách đa dạng. Bởi vậy nên mỗi khi cả hai đụng hàng hay đụng style thì dân tình đều nhất mực theo dõi, đau đầu chọn xem ai là người mặc ấn tượng hơn.

Cả hai từng cùng diện combo mix áo cúp ngực siêu quyến rũ cùng quần jeans, tạo cảm giác về phong cách thời trang thập niên 90. Combo này vừa khoe được vòng 1 gợi cảm, vừa khéo léo tôn vòng eo con kiến, thon thả.

Ngọc Trinh và Chi Pu từng khiến cư dân mạng đau đầu lựa chọn khi cùng diễn mẫu áo có chi tiết cut out táo bạo, khoét ngực. Do góc chụp, hình ảnh của Chi Pu đem lại cảm giác gợi cảm hơn, còn Ngọc Trinh lại có nét cá tính, tươi trẻ như thần tượng Hàn Quốc.

Với loại váy 2 dây khoe dáng nuột, Ngọc Trinh chọn loại dây ‘mì ống’ khoe trọn bờ vai quyến rũ, cổ váy chữ V nửa kín nửa hở. Trong khi đó, Chi Pu chọn loại váy hai dây dày hơn nhưng bó sát hơn, nhấn mạnh vào phần thân trên sexy, cuốn hút. Không thể phủ nhận cả hai đều quá hợp với loại váy ngắn hai dây, váy ôm sexy nên cả Ngọc Trinh và Chi Pu đều rất ưa thích kiểu váy này. Cùng với váy 2 dây, Ngọc Trinh tự tin thả dáng sành điệu trên phố, còn Chi Pu khoác áo lông hờ hững vô cùng sang trọng, quý phái.





Cùng ‘thử sức’ với thiết kế của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh và Chi Pu lại đem lại hai cảm giác khác nhau. Ngọc Trinh tự tin khoe làn da trắng sứ trứ danh và đôi chân dài miên man, nuột nà bên trời Tây trong bộ váy hở vai, xẻ tà. Cũng bộ váy này, Chi Pu lại đem một cảm giác ngọt ngào, trẻ trung khi diện cùng sandal cao gót khi đi dự sự kiện.

Với ngoại hình và body ‘một 9 một 10’ siêu quyến rũ, qua những màn ‘đụng hàng’ nảy lửa như vậy, Chi Pu và Ngọc Trinh quả thực khiến dân tình phân vân cân não khi chẳng biết ai mới là người đẹp hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ