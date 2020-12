Vùng đấy kỳ lạ: Dưới 70kg bị coi là quá gầy và xấu xí, đừng mơ lấy được chồng

Chị em chúng ta thường mơ về 3 vòng nuột nà đúng không nào? Và cứ có 3 vòng chuẩn mới được coi là đẹp, duyên dáng. Nhất là phải không có tí mỡ nào trên người.

Trong khi chị em đang đua nhau giảm cân, ăn kiêng, tập luyện thì ở một vùng đất Toga thì mọi chuyện lại khác biệt hoàn toàn.

Ở nơi đây, phụ nữ càng béo càng được cho là xinh đẹp, thậm chí nếu không nặng trên 70 kg thì "còn lâu mới lấy được chồng". Đó chính là Vương quốc Tonga, nằm ở phía nam Thái Bình Dương, gần các quần đảo và quốc gia New Zealand, Hawaii của Mỹ, Samoa và Fiji. Vương quốc Tonga bao gồm 173 hòn đảo nhưng chỉ 36 hòn đảo có người sinh sống.

Dưới 70kg bị coi là quá gầy và xấu xí

Ở quốc gia này, phụ nữ to béo mới là tiêu chuẩn của cái đẹp. Những người phụ nữ càng có thân hình cao to, vạm vỡ và đầy đặn thì càng được tôn trọng hơn. Đó là lý do hầu hết phụ nữ nơi đây đều có thân hình khá đồ sộ.

Nếu ra đường nhìn thấy cô gái nào có thân hình thon gọn, đàn ông nơi này sẽ không thèm để mắt tới vì cơ thể không được đầy đặn. Thực tế thì càng béo, các người phụ nữ nơi đây sẽ càng được tôn trọng.

Cân nặng trung bình của phụ nữ nơi đây là 70 kg vì vậy bất cứ chị em nào dưới 70kg thì được coi là quá gầy và xấu xí.

Vương quốc Tonga (thuộc châu Đại Dương) này đặt ra một quy định đó chính là cân nặng trung bình của đàn ông khoảng 72kg còn phụ nữ tất nhiên phải hơn thế.

Mỗi năm, người dân Tonga sẽ tổ chức những cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ. Tất nhiên, những người phụ nữ có thân hình mập mạp, dàn da bóng khỏe sẽ chiếm ưu thế hơn.

Phụ nữ to béo còn là tiêu chí để đàn ông chọn vợ

Không chỉ là chuẩn mực của cái đẹp, phụ nữ to béo còn là tiêu chí để đàn ông chọn vợ. Đàn ông Tonga thường muốn kết hôn với những người phụ nữ béo khỏe hơn mình, những người phụ nữ mảnh mai và yếu đuối rất ít khi được lựa chọn.

Phụ nữ ở đây đơn giản chỉ nghĩ rằng càng béo thì càng đẹp, quyến rũ và đặc biệt được nhiều người coi trọng hơn rất nhiều.

Vương quốc Tonga cũng được xếp vào danh sách những nơi theo chế độ mẫu hệ. Phụ nữ nơi đây tự làm hết mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình và đàn ông cũng hoàn toàn thoải mái, vui vẻ. Địa vị trong xã hội của phụ nữ cũng cao hơn đàn ông rất nhiều.

Cuộc sống tại Tonga khác xa với những chuẩn mực mà thế giới đang theo. Vì phụ nữ ở đây dường như làm các công việc của đàn ông và ngược lại. Phụ nữ làm các công việc điều hành kinh doanh, lãnh đạo cấp cao,... Nam giới thì "bèo" hơn làm những công việc tay chân như: dọn dẹp, cắt cỏ, câu cá...

Phụ nữ ở đây dường như làm các công việc của đàn ông và ngược lại

Thậm chí, khi đến đây, nếu bạn thấy được người phụ nữ lớn tuổi nhất gia đình cầm cây tre đuổi đánh một người đàn ông to lớn thì đó là chuyện hết sức bình thường.

Những thông tin về câu chuyện ở Tonga cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thậm chí, một số bạn tỏ ra thích thú và mong muốn đến đây sống.

- “Các chị em nào có cân nặng quá cao mà đang cố gắng giảm cân mà không thành hoặc lười giảm cân mà muốn lấy chồng thì có thể đến đây”.

- "Nghe thích vậy, được vậy tôi sẽ không phải giảm cân mệt mỏi như thế!"

- "Tôi muốn sống ở Tonga quá, không phải giảm cân cực khổ nữa!"

Đúng là ở đâu bảo béo là xấu nhưng khi đến đất nước này thì cho dù bạn có 100kg mặc đầm xúng xính cùng hội chị em thì vẫn có người xếp hàng dài để theo đuổi đấy nhé! Bạn nghĩ sao về một vùng đất có nhiều điều thú vị này?