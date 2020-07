Wales công bố gói hỗ trợ trị giá 50 triệu Bảng dành cho giáo dục

Theo thông báo mới nhất, trong 50 triệu bảng nói trên, Chính phủ sẽ trao 27 triệu bảng để hỗ trợ cho các tổ chức giáo dục đại học và dành 23 triệu bảng để hỗ trợ trực tiếp cho các học sinh cùng các trường đào tạo cao đẳng, THPT còn lại trên phạm vi toàn quốc.

Các trường đại học tại Wales sẽ nhận được gói hỗ trợ 50 triệu Bảng từ Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Wales, bà Kirsty Williams cho biết, những tổ chức nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong quá trình giúp đỡ Wales hồi phục về mọi mặt sau đại dịch. Bà Williams còn nhấn mạnh, khoản trợ giúp này đóng vai trò thiết yếu đối với hầu hết các trường đại học tại Wales, đặc biệt trong giai đoạn các trường đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch giảng dạy và vận hành cho kì học mùa thu sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

‘Bộ Giáo dục nhận thấy tầm quan trọng của việc khôi phục hoạt động giáo dục của các cơ sở đào tạo đại học. Việc này không chỉ có ảnh hưởng tích cực đối với sinh viên đang theo học, mà điều này còn tới toàn bộ máy Chính phủ, Kinh tế của Wales, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quốc tế và tái khởi động hoạt động của dịch vụ công cộng’ – Bà Williams chia sẻ. Chính vì lí do này, Chính phủ đã quyết định sử dụng gói hỗ trợ trị giá 50 triệu bảng vào các trường Đại học, từ đó gián tiếp hỗ trợ học sinh – sinh viên ở mọi cấp, đảm bảo các em không bị gián đoạn việc học vì diễn biến phức tạp của đại dịch.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Wales, Bà Kristy Williams

Bà Bộ trưởng cũng thông tin thêm, báo cáo đầy đủ về ảnh hưởng của đại dịch lên hệ thống giáo dục tại Wales vẫn còn đang bỏ ngỏ cho đến kì nhập học mùa thu sắp tới, nhưng dù vậy, ‘gói trợ giúp này sẽ là nguồn hỗ trợ quan trọng cho các trường Đại học trong giai đoạn khó khăn hiện nay’. (Theo ExpressStar)

Diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại Wales

Công bố về gói hỗ trợ giáo dục này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Bộ Y Tế Wales đánh giá nước này sẽ còn phải đối mặt với một ‘mùa Thu Đông đầy sóng gió’, khi đất nước này phải chuẩn bị cho một đợt dịch COVID-19 thứ 2 có thể xảy ra, cùng với việc quá tải giường bệnh. Đây cũng là thời điểm bệnh cúm mùa bùng phát hàng năm tại Wales, đặt lên vai Chính phủ Wales và Bộ Y Tế nhiều gánh nặng.

Ở thời điểm hiện tại, số người nhiễm COVID-19 tại Wales là 16.965 trường hợp, trong đó đã có 1.547 ca tử vong. Hiện nay, số ca nhiễm bệnh mới đã giảm, và không có ghi nhận về số trường hợp tử vong mới. Tuy nhiên, Chính phủ và Bộ Y Tế tại Wales vẫn nâng cao tinh thần phòng dịch, khuyến khích người dân thực hiện giãn cách xã hội, không ra khỏi nhà trừ khi có công việc thiết yếu.

Theo Thùy Dương/SKCĐ