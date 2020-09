Webtoon "I Am BLACKPINK" vừa ra mắt đã đứng trước nguy cơ bị BLINK tẩy chay, lí do đằng sau là gì?

Bộ webtoon "I Am BLACKPINK" vừa ra mắt được ít lâu những tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ tới từ cộng đồng fan BLACKPINK nhưng vô tình vướng vào lùm xùm bị tẩy chay. Cụ thể bộ truyện tranh "I Am BLACKPINK" nằm trong series "I Am..." được sản xuất bởi Junior PHK. Được biết rằng họ đã phát hành sách mà không bàn bạc về nội dung cũng như chưa được sự cho phép của YG Entertainment. Có thông tin cho rằng bộ truyện chỉ sử dụng 1% từ sự thật để tạo nên 99% một câu chuyện tưởng tượng.

Webtoon "I Am BLACKPINK" đã được mở bán Webtoon "I Am BLACKPINK" đã được mở bán

Dạo qua một vòng preview, có thể thấy bộ truyện đã khắc hoạ sai sự thật về hình tượng của Jennie, điều này có thể gây ra những rắc rối không đáng có với nghệ sĩ. Cụ thể nhân vật Jennie dựa trên hình tượng thành viên Jennie Kim của BLACKPINK trong webtoon khi mới gặp Jisoo và Lisa là thực tập sinh đã tỏ thái độ dè chừng, coi họ là đối thủ. Theo như các BLINK thì đây là thông tin bịa đặt và có thể gây mâu thuẫn trong nhóm.

Các BLINK Việt đã dịch lại phần thông tin bịa đặt của bộ webtoon

Một điều khá mâu thuẫn trong sự việc này đó là việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để phát hành sách, truyện như bộ "I Am..." của nhà sản xuất Junior RHK không vi phạm luật ở Hàn Quốc nên không thể yêu cầu họ gỡ bộ truyện này. Vậy nên BLINK không còn cách nào khác ngoài kêu gọi tẩy chay.





Tương tự, trước đó bộ sách "I Am Bong Joonho" cũng chưa có sự cho phép lẫn bàn bạc nội dung với chính chủ - Đạo diễn Bong Joonho nổi tiếng với tác phẩm phim điện ảnh đạt giải "Kí sinh trùng". Vụ việc cũng đã gây tranh cãi, xôn xao một thời gian và thậm chí còn xuất hiện trên mặt báo. Có thể thấy đây là điều gây nhức nhối với nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng tại Hàn Quốc chứ không riêng gì BLACKPINK.

Hình ảnh của bộ webtoon "I Am BLACKPINK"

Thay vì ủng hộ webtoon này, các BLINK kêu gọi mọi người hãy ủng hộ bộ phim tài liệu K-Pop đầu tiên của Netflix với tên gọi BLACKPINK: Light Up The Sky! Cụ thể, ngày 9/9 Netflix đã công bố tấm áp phích đầu tiên cho loạt phim tài liệu mới sắp tới của nhóm nhạc nữ nhà YG. Bên cạnh đó, ngày công chiếu của BLACKPINK: Light Up The Sky cũng chính thức được ấn định là 14/10.

Bộ phim tài liệu "BLACKPINK: Light up the sky" sẽ ra mắt vào ngày 14/10 tới

Đây là bộ phim tài liệu sẽ ghi lại câu chuyện của 4 thành viên BLACKPINK bắt đầu từ những ngày còn là thực tập sinh, ghi lại quá trình thực tập khắc nghiệt, cuộc sống nơi ký túc xá và những câu chuyện đằng sau sân khấu, màn ra mắt bùng nổ năm 2016, 4 năm hành trình đi đến sự nghiệp tỏa sáng như hiện tại.

Đặc biệt bộ phim đã được YG Entertainment và các thành viên BLACKPINK thông qua rõ ràng, dựa trên sự thật về quá trình gây dựng sự nghiệp của 4 cô gái.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ