Wendy (RED VELVET) "leo" thẳng lên top trending sau khi SM hé lộ những hình ảnh đầu tiên hậu tai nạn

Các phương tiện truyền thông xứ Hàn đang xôn xao vào ngày 19 tháng 8 khi SM Entertainment "nhá hàng" những bức ảnh đầu tiên của Wendy Red Velvet kể từ khi chấn thương nghiêm trọng buộc cô ấy phải gián đoạn công việc vào năm ngoái. Ngay khi xuất hiện, từ khóa "WENDY" và "#WemissedyouWendy" (chúng tôi nhớ Wendy) đã "leo thẳng" lên top trend Twitter.

Hàng trăm nghìn Tweets về Wendy được đăng tải.

Trở lại vào cuối tháng 7, SM Entertainment đã công bố ca khúc "Our Beloved" của nữ nghệ sĩ kì cựu BoA. Đây là một dự án tổng hợp dành riêng cho ngày kỷ niệm 20 năm hoạt động của BoA. Trong số các nghệ sĩ sẽ góp mặt trong dự án khổng lồ này không ai khác chính là nhóm nhạc nữ Red Velvet, người sẽ cover ca khúc "Milky Way" của BoA.

Dự án "Our Beloved" của BoA là một dự án tổng hợp "siêu to khổng lồ".

Các ReVeluvs đã rất mong đợi khi ngày ra mắt teaser của Red Velvet khi họ sẽ cùng nhau góp mặt trong dự án "Our Beloved". Với tình trạng gần đây của Wendy, người hâm mộ rất kì vọng cô nàng sẽ chính thức tái xuất trong dịp này.

Sau Irene và Seulgi, ReVeluvs đã bị sốc khi thấy bộ ảnh của Wendy được tải lên tài khoản Twitter chính thức của SM Entertainment. Wendy xinh đẹp tựa nữ thần trong chiếc váy hoa dài và đôi giày màu bạc, người hâm mộ vui mừng khôn xiết khi thấy cô ấy có thể hoạt động bình thường sau khi bình phục chấn thương. Bức hình của Wendy cũng là bức ảnh full body duy nhất trong bộ ảnh.

Cuối cùng Red Velvet cũng đã tụ họp đầy đủ khiến fan phấn khích.

Đây là bức ảnh mới đầu tiên mà người hâm mộ được thấy Wendy kể từ khi cô gặp tai nạn, nhiều fan không thể tin được đó thực sự là cô. Rất may, Yeri đã an ủi fan bằng cách sử dụng ứng dụng nhắn tin “Bubble” của SM để xác nhận rằng buổi chụp ảnh cho ca khúc “Milky Way” thuộc dự án BoA là lịch trình mà cô ấy đang muốn giấu để tạo bất ngờ vài tuần trước. Điều này có nghĩa là ReVeluv có cơ hội lớn được nghe Wendy hát và nhìn thấy cô ấy trong video âm nhạc.

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2019, Wendy không may bị chấn thương nghiêm trọng trong buổi diễn tập của SBS Gayo Daejeon. Sau tai nạn, Wendy bị gãy xương chậu và bị thương ở mặt và cổ tay.

Cụ thể, Wendy tham gia buổi diễn tập đầu tiên vào 11 giờ sáng ngày 25/12. Cô kiểm tra âm thanh ở sân khấu chính cho tiết mục "Spechless" (OST phim "Aladdin") và màn soundcheck diễn ra tốt đẹp.

Tai nạn của Wendy vào cuối năm 2019 khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động.

Vụ tai nạn diễn ra ở vòng tổng duyệt bổ sung. Ban đầu, lộ trình của Wendy khi diễn tập khá đơn giản. Theo kịch bản, cô chỉ cần đi qua đường hầm tầng 2 và bước xuống cầu thang. Nhưng khi nữ ca sĩ chuẩn bị bước xuống thì cầu thang lại không được nâng lên, làm cô mất thăng bằng và ngã từ độ cao 2,5 mét. Được biết đường hầm tầng 2 rất tối và nhỏ, lại không được dán băng dính huỳnh quang để đánh dấu vị trí.

Kể từ đó fan chỉ nhận được những thông tin thưa thớt về Wendy và không biết được gì nhiều ngoài việc cô đang tiến hành hồi phục chức năng.

Hình ảnh hiếm hoi Wendy đăng tải để báo với fan là mình vẫn ổn.

