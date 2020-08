Rapper Wowy: Từ vị trí `lão đại` làng nhạc Rap tới lối rẽ sự nghiệp để thách thức bản thân

Wowy là ai?

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy sinh ngày 27 tháng 9 năm 1988 là một rapper chuyên nghiệp người Việt Nam. Wowy lớn lên trong gia đình nghèo ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ ba mẹ Wowy đã không sống cùng con của mình mà họ phải đi làm ăn xa. Anh và em trai mình đã sống nương nhờ nhà dì trong một khu phố nghèo, nhiều tệ nạn. Có lẽ với việc sớm tiếp xúc với cuộc sống đa dạng, phong phú ấy đã tôi luyện tâm hồn, cách sống của anh rất nhiều, giúp Wowy đầy vẻ bụi bặm và chất riêng đường phố như hiện tại.

Những ngày thơ ấu với Graffiti mở màn cho đam mê Hip hop của Wowy.

Wowy là một rapper "đường phố" được khá nhiều bạn trẻ underground hâm mộ đã từng bước đi lên từ chính đôi chân và khả năng của mình. Với bản chất ngông, cá tính, bản lĩnh nhưng không kém phần hài hước, lôi cuốn khiến khán giả bùng cháy theo anh trên từng giai điệu. Bên cạnh ca hát, anh còn sáng tác, những sáng tác của anh mang âm hưởng phật pháp của Wowy đã thể hiện lên một mảng tâm hồn sâu lắng trong anh và khiến mọi người có cái nhìn tươi mới , thân thiện hơn qua sự kết hợp độc đáo này.

Cơ duyên của Wowy với thể loại Rap/ Hiphop

Wowy tiếp cận hiphop từ rất sớm đã dự thi các sự kiện, hoạt động văn hóa đường phố khác như breakdance, vẽ graffiti trước khi đến với rap. Một số tác phẩm graffiti của anh đã từng được triển lãm ở Việt Nam, Thượng Hải, Singapore... Sau đó anh gặp được 3 người bạn là Young Koo, Baby Buzz, LD a.k.a Lil' Dragonizzle cùng thành lập tổ chức rap mang tên SouthGanZ tại Sài Gòn. Sau này Baby Buzz và Young Koo đã bỏ rap để phát triển sự nghiệp riêng nên Wowy cũng đã tự tách ra sau đó.



SouthGanZ là nơi đầu tiên Wowy phát triển con đường âm nhạc.

Năm 2010, tên tuổi anh bắt đầu được chú ý khi kết hợp cùng Karik (Phạm Hoàng Khoa) ra mắt hai ca khúc "Hai Thế giới" và "Khu Tao Sống". Sau khi Karik tách ra để chuyển sang dòng nhạc chính thống, Wowy đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật mà tiêu biểu nhất là dự án lưu diễn nhạc rap kết hợp nghệ thuật siêu thực LIVE! Đây cũng là thời điểm Wowy giới thiệu ca khúc rap mang âm hưởng Phật giáo được yêu thích nhất "Buddha/Một Điếu" gắn liền với tên tuổi của anh cùng với biệt danh Lão Đại.

Wowy và Karik từng là một bộ đôi đình đám của làng Rap Việt Nam.

Cùng năm 2010, Wowy có cơ hội có cơ hội đưa tên tuổi và âm nhạc của mình ra ngoài khu vực Việt Nam đến với khán giả quốc tế tại Art Night Festival Singapore 2010: New World. Anh biểu diễn đầy đam mê và nhiệt huyết trước hơn 150.000 khán giả, dù họ không hiểu tiếng Việt nhưng đã cùng anh cháy hết mình trong đêm nhạc đầy sôi động và ý nghĩa ấy.

Sân khấu hoành tráng của Wowy tại Singapore.

Năm 2013, Wowy, Nah, Minh Kiên là ba rapper được Trung tâm Làng Văn mời cộng tác. Tuy nhiên, do Làng Văn ngừng sản xuất nhạc nên hai bên đã chấm dứt hợp đồng vào năm 2015. Wowy trở lại hoạt động âm nhạc độc lập bằng việc ra mắt album Lão Đại và đĩa đơn Kẻ Tội Đồ.

Vào năm 2016, Wowy khiến cộng đồng Rap/Hiphop Việt Nam không khỏi tiếc nuối khi anh tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp âm nhạc và rap lâu dài mà cũng có thể là vĩnh viễn. Wowy chia sẻ về những khó khăn mà một người nghệ sĩ ở Việt Nam phải trải qua để có thể sản xuất được một bài nhạc, bán được những chiếc CD tới tay khán giả.

Tất cả công đoạn đều rất gian nan, tốn tiền của, công sức. Wowy cũng bày tỏ những bức xúc của bản thân về việc các sản phẩm của nghệ sĩ bị quy chụp bằng những giải thưởng khiến người làm nhạc cảm thấy thất bại, thua cuộc nếu mình không được công nhận theo cách đó. Vấn đề chia sẻ nhạc lậu cũng là điều khiến Wowy không hài lòng với nền âm nhạc nước nhà.

Cũng trong năm 2016, Wowy thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn Wowy Việt Nam (Wowy Vietnam Co.,LTD) để anh có thể hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí theo cách của riêng mình thay vì phải phụ thuộc vào nhiều bên.

Lối rẽ với điện ảnh và thành công ngoài mong đợi

Không chỉ hát rap, sáng tác hay vẽ tranh, Wowy còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái thành công lớn. Có thể nói không có gì mà Wowy không làm được. Vào năm 2014, “lão đại” thử sức diễn xuất trong bộ phim đạo diễn người Pháp. Bộ phim này đã thành công lớn khi giành 6 giải lớn trong 7 hạng mục tranh giải, riêng Wowy cũng nhận được giải Nam chính xuất sắc nhất. Chưa dừng lại ở đó, rapper 8x còn sáng tác nhạc nền cho phim điện ảnh "Chí Phèo Ngoại Truyện".

Thành tích vang dội của Wowy trong mảng điện ảnh.

Sang đến năm 2019, có thể nói là một năm đầy bận rộn với nhiều dự án lớn đối với Wowy. Anh là rapper Việt Nam đầu tiên có nhạc được đưa vào trong phim truyền hình "Here and Now" chiếu trên kênh HBO Mỹ. Wowy còn đóng vai phản diện trong phim "Ròm", bộ phim Việt duy nhất giành giải thưởng cao nhất tại LHP Quốc Tế Busan. Chính ca khúc "Chạy" đậm chất đường phố được anh sáng tác vào năm 2012, cũng được sử dụng làm nhạc phim của "Ròm" và dựng thành MV có bản phối nhạc được thực hiện tại Pháp.

Wowy và ekip phim Ròm tại LHP quốc tế Busan.

Bộ phim "Ròm" là một bước ngoặt lớn và gửi gắm rất nhiều công sức và tâm tư của Wowy. Tuy bộ phim đã được Cục điện ảnh Việt Nam duyệt chiếu nhưng do dịch COVID-19 mà hiện nay "Ròm" vẫn chưa thể ra mắt màn ảnh lớn trong nước.

Quay trở lại ủng hộ cộng đồng Rap/Hiphop Việt Nam với vai trò là huấn luyện viên chương trình "Rap Việt"

Mới đây, Wowy còn tham gia vào làm huấn luyện viên cho chương trình truyền hình thực tế "Rap Việt", bên cạnh đó còn có Host Trấn Thành, Touliver Hoàng, Giám khảo Rhymastic, JustaTee, 3 HLV Binz, Karik và Suboi, đang thu hút rất động sự quan tâm của công chúng.

Sự xuất hiện của "cây cổ thụ" trong làng Rap/Hiphop Việt Nam Wowy khiến khán giả tin tưởng hơn vào chất lượng và sự công tâm của chương trình. Người xem đều mong chờ những lời nhận xét, góp ý từ Wowy để có thể hiểu thêm về những điều mà một rapper mới bắt đầu bước vào sự nghiệp cần biết để có thể vươn tới đỉnh cao như anh đã từng làm.

Hình ảnh Wowy đem tới cho khán giả thông qua chương trình rất gần gũi, vui vẻ chứ không hề khó gần, ngông và lạnh lùng như trước đây. Trên trang Facebook cá nhân nam rapper tự nhận bản thân là người "dễ thương, vui tính" không giống vẻ ngoài và mong khán giả ủng hộ mình. Bài đăng đã nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả vì độ đáng yêu của "lão đại".

Lão đại không khó gần như vẻ ngoài.

Trong tập 1 "Rap Việt" vừa qua, dù "lão đại" chưa thu nạp được thí sinh nào về đội của mình khiến em trai ở nhà khóc nức nở vì thương anh trai nhưng chính Wowy cũng đã lựa chọn chiến thuật "chậm mà chắc" để không bỏ lỡ những tài năng ẩn giấu ở những tập tiếp theo.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Rapper Suboi: Nữ hoàng nhạc Hiphop Việt và bộ sưu tập những thành tích vươn tầm quốc tế

Theo Thanh Thùy/SKCĐ