Wowy thành fan cuồng của MC Lại Văn Sâm: Ra Hà Nội chỉ với mong muốn được gặp thần tượng?

Đối với những fan của nam rapper Wowy, chắc chắn chẳng còn gì xa lạ với việc anh là fan cuồng nhiệt của MC Lại Văn Sâm. Đặc biệt, sau màn ghép ảnh 'anh em sinh đôi' với MC Lại Văn Sâm, HLV chương trình Rap Việt đã quyết định bay ra tận Hà Nội để 'theo đuổi' thần tượng của mình.

Điều đáng tiếc, Wowy đã không thể thỏa được mong ước vì đúng ngày hôm đó, MC Lại Văn Sâm lại không có mặt ở Thủ đô. Đúng là, người tính không bằng... trời tính. Đã hô hào rầm rộ việc đi gặp thần tượng như thế và Wowy vẫn quay vào ô mất lượt.

Wowy lại một lần nữa ra Hà Nội để gặp MC Lại Văn Sâm.

Thế nhưng, một lần thất bại có là gì. Đến hôm nay, giọng ca Khu Tao Sống một lần nữa quyến định lặn lộ ra Hà Nội, một là để công tác, hai là vẫn nguyện vọng cũ có thể gặp được MC Lại Văn Sâm.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Wowy viết: "Mai lại bay ra Hà Nội để đến một số trường đại học ở thủ đô để trò chuyện về Ròm, cũng như phỏng vấn tiếp với VTV . Mong lần này được gặp bác Sâm thật và chụp tấm hình thật".

Lần trước nam rapper đã không thỏa được mong ước của mình

Bài viết ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý, nhiều người khâm phục trước sự... kiên trì của nam rapper. Một vài ý kiến cho rằng, nếu Wowy và MC Lại Văn Sâm có thể đứng chung khung hình thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc gây sốt MXH.

Tất nhiên, các fan đều mong muốn lần này nam rapper có thể thỏa mong ước gặp được thần tượng, không phải ra về trong tiếc nuối như lần trước nữa.

Wowy là fan cuồng của MC Lại Văn Sâm



có tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1988. Anh là một rapper chuyên nghiệp, nổi tiếng người Việt Nam. Mới đây, Wowy tham gia với vai trò HLV cho chương trình truyền hình thực tế "Rap Việt" cùng Binz, Karik, Suboi. Wowy có tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1988. Anh là một rapper chuyên nghiệp, nổi tiếng người Việt Nam. Mới đây, Wowy tham gia với vai trò HLV cho chương trình truyền hình thực tế "Rap Việt" cùng Binz, Karik, Suboi.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ