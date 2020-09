Danh tính 4 nạn nhân vụ sập công trình ở Phú Thọ, hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn

Chiều 1/9, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã xác định danh tính 4 nạn nhân trong vụ sập công trình xảy ra sáng cùng ngày. Đó là Nguyễn Kim Đồng (SN 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (SN 1980, trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), Nguyễn Văn Hải (SN 1979) và Nguyễn Thị Loan (SN 1967) đều trú tại xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các công nhân bị vùi lấp

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý việc tìm kiếm nạn nhân cũng như động viên, hỗ trợ các gia đình bị nạn.

Trong khi đó, xác nhận với Dân trí, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ cho hay, sau khi vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra, các gia đình đã có mặt để nhận diện thi thể nạn nhân và yêu cầu không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày (1/9), tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ ở phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì xảy ra vụ sập công trình khiến 4 người tử vong.



Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong lúc nhóm công nhân đang tiến hành múc móng thì tả taluy cao khoảng 7m, dài 20m bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều công nhân bị vùi lấp.

Thông tin thêm về sự cố, Báo Vietnamnet dẫn lời ông Đỗ Văn Thêm (Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) cho hay, taluy vị trí cách đoạn xảy ra sự cố chết người tầm 15m đã sạt từ trưa hôm qua. Nhiều người dân khu vực xung quanh thấy sạt rất nhiều nên nghĩ rằng công nhân không thi công nữa, nhưng sáng nay vẫn thi công rồi xảy ra sự cố đáng tiếc.

Được biết, ở vị trí xảy ra sạt lở có nền đất yếu nên chính quyền sở tại đang yêu cầu di dời 4 hộ dân xung quanh. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn

