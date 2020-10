Vượt lũ đưa thi thể nạn nhân thứ 2 thủy điện Rào Trăng ra ngoài, hiện chưa thể nhận dạng

Tuy nhiên, hiện chưa thể nhận dạng, cơ quan chức năng cần thời gian để thực hiện khám nghiệm tử thi, giám định AND.



Trước đó, thi thể này được phát hiện lúc 11h trưa 16/10, tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Vị trí thi thể được phát hiện nằm vướng vào rễ một gốc cây giữa ngã ba khe suối.

Vị trí phát hiện thi thể



Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, đoàn cứu hộ đã đón nhận thi thể nam thanh niên trên đưa về xuôi. Trong điều kiện thời tiết rất xấu, mưa cực lớn, nước chảy xiết… lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân về khu vực bến đò thủy điện Hương Điền (cách vị trí sạt lở núi ở thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 34km).

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể ra ngoài



Từ trưa 16/10, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Công an Thị xã Hương Trà… và người dân địa phương đã lên đường đến bến đò thủy điện Hương Điền (thị xã Hương Trà).



Tại đây, công an tỉnh đã dùng ca nô, thuyền vượt lũ để qua chân đập thủy điện Rào Trăng 4 (cách vị trí sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 12km) nhưng bất thành.



Đến hôm nay 17/10, sau khi di chuyển vượt sông trong nước lớn, lũ về, đoàn cứu hộ tiếp tục băng rừng với quãng đường hơn 20km và đã tiếp cận được vị trí phát hiện thi thể nam thanh niên.



Hiện vẫn còn 15 trong số 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích sau khi 2 thi thể đã được tìm thấy. Các lực lượng cứu hộ trong ngày 17/10 gặp nhiều khó khăn, công tác tiếp cận hiện trường tạm dừng do mưa lớn, lũ dữ tiếp tục dâng cao.

Khoảnh khắc cuối cùng của đoàn công tác cứu hộ trước khi hy sinh tại Trạm 67