Xác minh danh tính 2 nạn nhân trong vụ tai nạn với xe ô tô 7 chỗ, không phải vợ chồng như đồn đoán

Sáng ngày 17/9, theo trang ATGT đưa tin, lãnh đạo Công an TP Nam Định đã cho biết, hiện cơ quan đã điều tra và xác minh làm rõ danh tính hai nạn nhân trong vụ tai nạn với xe ô tô 7 chỗ trên địa bàn tỉnh ngày hôm qua.

Theo thông tin được biết, hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này là ông Phạm Trương H. (SN 1955 trú tại xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) điều khiển chở bà Đỗ Thị Kim Th. (SN 1941, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) ở phía sau, họ cũng không phải là vợ chồng như thông tin trên mạng xã hội đồn đoán.

HVuj tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Trước đó vào khoảng 14h45 phút ngày 16/9, tại đoạn đường Trần Nhân Tông giao với đường Hàng Cau thuộc địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định (tỉnh Nam Định) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy mang BKS 19H2-918x do ông Phạm Trương H. điều khiển và xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30T-255x do anh Lã Minh T. (SN 1981, ở TP Nam Định) điều khiển.

Vụ va chạm mạnh đã khiến cho hai người đi xe máy ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ. Cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, công an giao thông đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn thương tâm

Theo Phương Hoa/SKCĐ