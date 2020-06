Xác minh thông tin có người đi cùng BN322 nhiễm COVID-19 nhảy sông trốn cách ly

Trước đó, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin về việc có người đi cùng bệnh nhân 332 nhiễm COVID-19 nhảy sông trốn cách ly. Theo các nguồn tin này, ông V.V.P. đi cùng ghe với BN332 về từ Campuchia đã nhảy sông để không phải đi cách ly, theo dõi. Thông tin trên đã khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang, lo sợ.

Tuy nhiên, ngày 11/6, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp , ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thông tin trên là sai sự thật. Sau khi xác mình, làm rõ, ông Bửu khẳng định: "Không có trường hợp đi cùng Bệnh nhân 332 trốn cách ly".

Được biết, ông P. không đi cùng ghe với bệnh nhân nhiễm COVID-19 mà chỉ gặp BN332 tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Cả hai có tiếp xúc khoảng 30 phút, đều đeo khẩu trang theo quy định để phòng lây lan virus. Ông P. cùng những người khác có tiếp xúc, gặp mặt BN332 đã được cách ly theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm.

Về BN332, người này đã được cách ly, điều trị tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Khoảng 80 người đã tiếp xúc với bệnh nhân này đã được khoanh vùng, giám sát, theo dõi Sức Khỏe và lấy mẫu xét nghiệm virus. Ông Bửu thông tin BN332 đã được cách ly ngay từ đầu nên không có khả năng lây lan trong cộng đồng. Người dân cần bình tĩnh, đọc và theo dõi các thông tin chính thống từ UBND tỉnh, thành phố và Bộ Y tế, tránh lan truyền tin chưa được xác thực khiến xã hội hoang mang, lo lắng.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 321 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi. Đã 56 ngày trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cộng đồng nào. Hiện còn 9.226 người đang được cách ly, theo dõi, trong đó có 159 người cách ly tập trung tại Bệnh viện , 8.722 người cách ly tại cơ sở khác và 345 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Tình hình sức khỏe BN91 đã có nhiều tiến triển tốt, được các bác sĩ cho ngồi xe lăn và đưa ra ngoài phơi nắng.

