U30 đưa bé 15 tuổi vào khách sạn giở trò đồi bại nhưng lại nói bị nạn nhân rủ rê

Your browser does not support HTML5 video.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ bí quyết thành công "nhiều khi phải liều một ăn một tịt "

Để có được thành công vô tiền khoáng hậu, trờ thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng đã lèo lái con tàu Vingroup vượt qua muôn vàn khó khăn, ông chia sẻ có nhiều lúc cũng phải liều chứ biết làm sao.