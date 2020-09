Xăm môi 4 ngày bị đóng vảy, sạm da nhập viện thì phải điều trị kháng sinh cả tháng trời

ThS.BS Trần Nguyên Ánh Tú - Phó trưởng khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, trung bình mỗi tháng khoa thẩm mỹ da tiếp nhận 3-5 ca biến chứng do xăm môi . Con số này cao hơn các biến chứng xăm mày, xăm mi mắt… chỉ khoảng 1-2 ca/tháng.

Mới đây nhất là trường hợp của chị N.T.H. (25 tuổi, quận Thủ Đức) đến khám trong tình trạng môi sưng, đóng mài dày, rỉ dịch đau rát. Chị kể trước khi đi khám 4 ngày chị có xăm môi tại một thẩm mỹ viện.



Ngày đầu tiên sau xăm, môi sưng to sau đó rỉ dịch đục, đau rát. Chị H. quay lại cơ sở thẩm mỹ và được nhân viên ở đây đưa 1 tuýp thuốc bôi kháng siêu vi, tuy nhiên khi bôi lên thì môi càng sưng kèm đóng mài dày và rỉ mủ. Quá hoảng sợ nên chị tới thẳng bệnh viện để được bác sĩ can thiệp.



Trước đó mấy ngày khoa thẩm mỹ da cũng tiếp nhận 2 bệnh nhân bị tai biến do xăm môi. Một bệnh nhân sau xăm vùng môi bị đóng mài dày, đau rát. Một phụ nữ khác chỉ đóng mài nhẹ nhưng vùng môi bị ngứa và có tình trạng sạm da nhiều quanh môi.

Môi của một bệnh nhân xăm môi hỏng



Còn với trường hợp xăm môi xong bị sạm da xung quanh, bác sĩ lý giải có thể do quá trình tăng sắc tố sau viêm.Trường hợp này điều trị phục hồi dễ hơn nhưng ít nhất cũng cần vài tháng môi mới trở lại như ban đầu.

Từ lâu các phương tiện truyền thông đã cảnh báo xăm môi ẩn chứa rất nhiều nguy cơ tai biến. Nguy cơ trước mắt là nhiễm trùng, nhiễm siêu vi như viêm gan siêu vi B, C, HIV… các bệnh lây truyền qua đường máu nếu quá trình thực hiện thủ thuật không đảm bảo vô trùng.



Thứ hai là nguy cơ tai biến do sử dụng chất lượng mực xăm kém, rẻ tiền có thể gây ra các phản ứng dị ứng nặng tại nơi xăm như sưng nề, đỏ da, nổi mụn nước... Thậm chí các phản ứng này có thể gặp ngay cả khi được sử dụng mực xăm tốt bởi tùy thuộc vào cơ địa và nhiều yếu tố khác. Sau khi xăm môi có hiện tượng sưng, tấy đỏ kéo dài, chảy máu, nổi mụn, tụ mủ... kéo dài hơn 2-3 ngày thì rất có thể đã nhiễm trùng.



Sau xăm môi việc chăm sóc cũng cần hết sức kỹ càng. Hầu hết các trường hợp xảy ra tai biến do nơi thực hiện kỹ thuật xăm không tư vấn hoặc tư vấn sai cách chăm sóc sau xăm.



BS Tú khuyến cáo để tránh xảy ra các tai biến không đáng có thì tốt nhất chị em nên sử dụng son môi thay vì xăm. Nếu thực sự muốn xăm thẩm mỹ thì nên tới các cơ sở uy tín, tìm hiểu kỹ quy trình...



Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào sau xăm môi cần nhanh chóng tới bệnh viện càng sớm càng tốt, bởi hầu hết các tai biến thẩm mỹ đều để lại di chứng nặng nề, thời gian hồi phục lâu.



Your browser does not support HTML5 video.

Nhiễm trùng huyết vì xăm mình không an toàn