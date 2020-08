Xe cấp cứu hú còi inh ỏi 3 vòng khu chung cư để... đòi nợ

60B-01830 đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ hành vi gây mất trật tự, náo loạn khu dân cư. Tin tức mới nhất ngày 1/8, chiều cùng ngày báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại thông tin từ Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết ( Bình Thuận ) cho biết, đơn vị đã yêu cầu tài xế xe cứu thương có biển số

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/8. Vào thời điểm trên, người dân ở chung cư Lê Qúy Đôn (Phú Thủy, Phan Thiết) bất ngờ thấy một chiếc xe cứu thương chạy ít nhất 3 vòng xung quanh và hú còi inh ỏi.

Hình ảnh chiếc xe cấp cứu gây náo loạn khu dân cư.

Vụ việc khiến hàng chục người dân xung quanh cùng người đi đường đổ xô đi xem. Giữa thời điểm phòng chống dịch COVID-19, điều này khiến nhiều người lo sợ có người sinh sống tại đây bị cách ly do dịch bệnh.

Điều đáng nói, sau khi vừa chạy vừa hú còi 3 vòng, chiếc xe cấp cứu dù dừng lại và không có ai xuống xe nhưng vẫn để còi kêu inh ỏi náo động cả khu vực. Khi phát hiện ra hành động bất thường này, một số người dân đã chặn xe lại để hỏi nguyên nhân.

Họ phát hiện bên trong xe có 3 người, gồm 1 tài xế và 1 nam 1 nữ khác. Lúc này, tài xế cho biết, việc bật còi xe là để gây áp lực đòi nợ với một người tên S. ở khu vực. Sau đó, tài xế lướt xe đi trước sự bức xúc của người dân địa phương.





Tài xế cho biết, việc bật còi xe là để gây áp lực đòi nợ với một người tên S. ở khu vực.

“Trung tâm cấp cứu giao thông giảm 30% phí dịch vụ”. “Hội giáo dục chăm sóc Sức Khỏe cộng đồng Việt Nam- Cấp cứu nhân đạo” nhưng bên hông xe lại ghi thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tùng Bách Việt Mỹ (Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai). Trên cửa xe có ghi dòng chữ xe Toyota Himedic, Qua xác định, chiếc xe cứu thương này là

Bên cạnh đó, chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 3/2015 nhưng vẫn gắn đèn, còi ưu tiên trong hơn 5 năm qua để qua mặt chốt CSGT, không mua vé qua trạm thu phí và gây náo loạn để đòi nợ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ