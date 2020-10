Xe chở đồ đi cứu trợ vùng lũ tại Quảng Bình bị lật, tài xế bị thương nặng, ngất xỉu ven đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ ngày 28/10, mộ chiếc xe tải chở hàng do anh Lê Văn Nam trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, Nam Đinh điều khiển, khi đang đi trên Quốc lộ 1A đoạn phía Bắc cầu Giang, Quảng Bình thì bất ngờ gặp mưa lớn, gió giật mạnh khiến chiếc xe tải bị lật trên đường. Hậu quả là khiến anh Nam bị thương nặng ngất xỉu tại chỗ.

Chiếc xe bị lật trên đường khiến tài xế bị thương nặng

Khi đó, anh Nguyễn Dũng Quân trú tại TP Vinh, Nghệ An cùng bạn của mình lái xe tải vào Quảng Ngãi để giúp bà con khắc phục hậu quả do bão số 9. Trên đường đi anh Quân phát hiện ra xe của anh Nam bị nạn đã vội dừng xe, băng qua dải phân cách Quốc lộ 1A để giải cứu nạn nhân. Lúc này dưới trời mưa to gió lớn, anh Nam nằm một mình bên đường.

Tài xế Lê Văn Nam sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Bắc Quảng Bình . Khi biết anh Nam bị tai nạn khi đang trên đường đi cứu trợ miền Trung, các bác sĩ tại Bệnh viện đã miễn hoàn toàn viện phí cho anh. Được biết anh Lê Văn Nam những ngày này đang chở hàng cứu trợ cho miền Trung bằng xe tải. Đến chiều 28/10 sau khi đi cứu trợ cho người dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ xảy ra tai nạn dọc đường.

Theo Thiên Bình/SKCĐ