TP HCM: Xe công an bất ngờ tông vào xe máy, kéo lê 30m rồi lao thẳng vào quán nhậu ven đường

Khoảng 19h30 tối hôm qua, một chiếc xe bán tải mang biển xanh đi ra từ trụ sợ Công an Phường Phạm Ngũ Lão trên đường Bùi Viện bất ngờ đâm thẳng vào một thanh niên đang dắt xe máy ngoài đường.

Ô tô sau đó kéo lê xe máy khoảng 30m rồi đâm thẳng vào phần đường đối diện, hất văng nam công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác. Xe lao lên vỉa hè và đâm thẳng vào quá nhậu trên phố Bùi Viện, làm hỏng nhiều bàn ghế, đâm hỏng 1 tủ điện và 3 xe máy trước đó rồi dừng lại ở dưới lòng đường.

Chiếc xe đâm vào xe máy và nhiều bàn ghế tại quán

Theo camera quan sát tại quán, một nam nhân viên ngồi nghịch điện thoại ở quán đã kịp chạy thoát trước khi chiếc xe lao đến, đâm vào tủ điện và bắn ra nhiều tia lửa điện. Thật may là lúc đó tại quán và cả tuyến phố đều vắng người qua lại.

"Quán tôi vừa dọn bàn ghế ra để bán thì xe bán tải lao đến, cũng may là chưa có khách ngồi", chị Văn Minh Thùy, chủ quán nhậu cho biết sau khi tai nạn có một người trong trang phục dân phòng bước ra từ ghế lái.

Người dân cùng công an phường đã đến và đưa người bị thương đi điều trị tại Bệnh viện Đa hoa Sài Gòn gần đó.

Hình ảnh tại hiện trường

Tại hiện trường gây tai nạn cách trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão khoảng 100m. Bàn ghế bị ô tô đâm hỏng hóc nghiêm trọng và nằm rải rác trên đường, các xe máy bị đâm cũng bị hư hỏng nặng. Hiện cảnh sát giao thông quận 1 đã tiến hành lập biên bản và điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Đường Bùi Viện dài 850m từ mũi tàu đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo đến Cống Quỳnh. Từ tháng 8/2017, con đường này thành phố đi bộ vào các ngày cuối tuần, thu hút nhiều khách tham quan du lịch, hoạt động rất náo nhiệt về đêm. Tuy nhiên, sau khi COVID-19 bùng phát, nhất là trong thời gian TP HCM thực hiện cách ly xã hội vừa, phố Tây Bùi Viện trở nên vắng vẻ, không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc như trước.

Camera ghi lại lúc xe Công an phường gây tai nạn

