Xe container đâm liên tiếp vào 4 nhà dân khiến 2 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h hôm qua, một chiếc xe container mang biển kiểm soát 93R - 000.85 đang lưu thông trên đoạn hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Xe container đâm vào 4 nhà dân (Ảnh TTXVN)

Đến đoạn khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, do trời mưa đường trơn trượt khiến chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào chiếc xe bán tải mang biển số 60C - 393.79, đang đậu trên lề đường. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bán tải bị đẩy vào phía trong làm gãy trụ điện và lao thẳng vào cửa hàng bán sơn của gia đình anh Thông, khiến xe ô tô và một phần cửa hàng bị bốc cháy.

Hiện trường vụ án (Ảnh TTXVN)

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe container tiếp tục lao về phía trước, đâm thẳng vào chiếc xe máy mang biển kiểm soát 93F7 - 1240 của gia đình anh Phương đang dựng phía trước. Cuối cùng, xe đâm liên tiếp vào 3 căn nhà gần đó, đâm vào 1 trụ điện và 2 cây xanh lớn rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế container và anh Phương - chủ tiệm tạp hóa bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Đầu xe container bị gãy lìa, nát bét, một phần xe bán tải và nhà của anh Thông cùng nhiều thùng sơn bị bốc cháy, hàng trăm thùng sơn, bao bột trét bị đổ nát ra đường. 4 căn nhà bị hư hỏng, 2 trụ điện và 2 cây xanh bị container tông gãy nát, một chiếc xe máy cuốn vùi dưới gầm xe container bị hư hỏng nặng.

Xe bán tải bốc cháy bị hư hỏng nặng (Ảnh TTXVN)

Cảnh sát giao thông phối hợp với công an tỉnh Bình Phước và Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TP Hồ Chí Minh: Xe container bị mất lái tông liên tiếp vào 3 căn nhà

Theo Phương Hoa/SKCĐ