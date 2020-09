Xe container bị thiêu rụi đến trơ khung khi đang lưu thông trên quốc lộ 1, tài xế xuống xe bỏ chạy

Vào khoảng 5h20 phút sáng ngày 28/9, trên tuyến tránh Quốc lộ 1 thuộc địa phận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ xảy ra vụ việc một xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường.

Phần đầu container bất ngờ bốc cháy dữ dội

Lãnh đạo cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiếc xe bốc cháy là xe container mang BKS BKS 92C-075.30 kéo theo rơ mooc BKS 92R-001.47 chạy theo hướng Bắc Nam. Khi đến Km1080+100 (huyện Mộ Đức) thì phần đầu của xe bất ngờ bốc cháy, sau đó nhanh chóng lan rộng ra phần khung xe. Ngay sau khi phát hiện xe có vấn đề, tài xế đã chỉ động xuống xe và chạy thoát thân.

Phần đầu chiếc xe bị thiêu rụi

Toàn cảnh chiếc xe bị cháy trơ khung

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và sau 30 phút dập lửa đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên đầu của chiếc xe container đã bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung.

Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

