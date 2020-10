Xe container gây tai nạn liên tiếp khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Đội cảnh sát giao thông công an huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh cho biết sáng nay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy.

Cụ thể, vào khoảng 10h sáng ngày 30/9, xe container BKS 76C-133.40 kéo theo rơ mooc BKS 76R-004.26 đang lưu thông trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ đâm trúng vào xe máy do cụ ông điều khiển đang đi từ trong ngõ ra.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau đó chiếc xe container lao sang làn đường đối diện và đâm phải một chiếc xe máy chạy ngược chiều do một phụ nữ điều khiển. Chiếc xe tiếp tục đâm sập tường của một nhà dân rồi lật nghiêng giữa đường.

Vụ tai nạn liên hoàn này khiến cho cụ ông tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị gãy chân còn nam tài tế container bị thương.

Cảnh sát giao thông đã có mặt ở hiện trường để điều tiết giao thông

Sau khi nhận được thông tin trình báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân gây tai nạn.





Container mất lái gây tai nạn liên hoàn

Theo Phương Hoa/SKCĐ