Nghệ An: Làm rõ vụ việc xe Trưởng phòng TN&MT huyện tông chết người, rời khỏi hiện trường

Tin tức mới nhất ngày 5/7, tờ Tổ Quốc dẫn lại lời ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong ( Nghệ An ) cho biết, hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chết người có liên quan đến chiếc xe của Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/7 trên địa bàn xã Tiền Phong (Quế Phong). Khi đó, một chiếc xe bán tải mang BKS 100.26 khi đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy do chị Vi Thị Hương (SN 1991, trú bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong) điều khiển, đang chở măng đi bán.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, chiếc xe bán tải còn cuốn xe máy vào gầm, kéo lê một đoạn đường đến khi lao xuống mương nước mới dừng lại. Hậu quả, chị Hương tử vong tại chỗ.





Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.





Lãnh đạo xã Tiền Phong cho biết, chiếc xe bán tải gây tai nạn được xác định là của ông Lữ Văn Tiến (trú tại bản Phương Tiến 2, xã Tiền Phong) - Trưởng Phòng TNMT huyện Quế Phong. Tuy nhiên, lãnh đạo xã không chắc chắn ai là người cầm lái thời điểm xe gây tai nạn.

Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, hiện trường chỉ cách nhà của ông Tiến vài trăm mét. Nạn nhân tử vong cũng là người trên địa bàn, nhà cách hiện trường chỉ khoảng 1 cây số. Nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, hàng ngày thường lên núi lấy măng về luộc để đem đi bán.





Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an huyện Quế Phong cho biết người lái xe gây tai nạn chính là ông Lữ Văn Tiến. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng gọi cho người này thì thuê bao không liên lạc được.

