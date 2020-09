Xe đầu kéo lạc tay lái đâm thẳng vào chiếc taxi và ô tô 5 chỗ khiến hành khách trên xe hoảng hồn

Theo thông tin được biết, vào khoảng 22h đêm qua 29/9, trên đường Bạch Đằng đoạn hướng từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về đường Phan Đăng Lưu xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều xe bị hư hỏng nặng.

Các phương tiện giao thông đều bị hư hỏng nghiêm trọng

Cụ thể, một chiếc xe đầu kéo mang BKS 57K – 8136 kéo container loại 40feet đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lạc tay lái lao qua dải phân cách và đâm thẳng vào xe taxi mang BKS 51F- 77813 và xe 5 chỗ BKS 51F – 734.74 đang đi ở làn ngược chiều.

3 chiếc xe gây cản trở giao thông trong khu vực

Vụ va chạm khiến cho cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nghiêm trọng, một đoạn giải phân cách trên đường cũng bị phá hỏng. May mắn là không có thương vong về người tuy nhiên những hành khách trên xe taxi và xe 5 chỗ cũng được phen hoảng hồn kêu cứu.

May mắn là không xảy ra thiệt hại về người

Tại hiện trường cả 3 phương tiện giao thông đều nằm ngổn ngang gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực này. Cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh sau khi nhận được tin báo đã ngay lập tức đến hiện trường, phân luông, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Container gây tai nạn

Theo Phương Hoa/SKCĐ