Va chạm với xe đầu kéo ở cầu Vĩnh Tuy, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Trao đổi với PV báo Giao Thông trưa ngày 15/11, chỉ huy Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội ) xác nhận, trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Được biết, đây là vụ va chạm giữa ô tô đầu kéo với xe máy. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h25 trưa 15/11 tại Ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại thời điểm trên, chiếc xe ô tô đầu kéo mang BKS 90C-068.21 kéo theo rơ móoc 90R-004.08 (chưa xác định được danh tính của tài xế) đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy về cầu Long Biên. Khi đến đoạn Ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 29K1-541.72.

Cú tông mạnh đã khiến xe máy cùng 2 người trên xe bị cuốn vào trong gầm xe đầu kéo khiến 2 người tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, tài xế đầu kéo đã bỏ khỏi hiện trường. Vụ tai nạn cũng đã khiến các phương tiện cạnh siêu thị Aeon Long Biên di chuyển khó khăn.

Liên quan đến vụ tai nạn, theo Zing đưa tin, ngay khi nhận được tin báo Đội CSGT số 5 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội đã phối hợp cùng Công an quận Long Biên nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông.

Vụ va chạm khiến 2 người tử vong tại chỗ

Theo chỉ huy Đội CSGT số 5, thời điểm xảy ra vụ tai nạn ở khu vực này có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.





Hiện tại, danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.



