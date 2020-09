Tranh cãi không hồi kết: Xế sang 8 tỷ là Matt Liu mua tặng hay Hương Giang tự 'tậu'?

Tối hôm qua, trên MXH truyền nhau ảnh Matt Liu tươi cười chụp ảnh bên xế sang có gắn tên Hoa hậu Hương Giang. Có thể thấy, chiếc xe này có màu đỏ, rất thích hợp các cô gái. Dân tình nhanh chóng soi ra được đây là Maserati Quattroporte GranLusso, được bán với giá khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Ảnh này được người đại diện giao xe cho Hương Giang tại showroom chia sẻ trên MXH kèm theo caption: "Chỉ cần người mình yêu thích là quyết định trong vòng một nốt nhạc. Thank you bro, Matt Liu". Điều này khiến nhiều người khẳng định, đây chính là món quà mà CEO trẻ tặng bạn gái sau gần 3 tháng hẹn hò.

Hình ảnh và caption được được người đại diện giao xe cho Hương Giang chia sẻ.

Điều này khiến nhiều người xuýt xoa vì độ chịu chơi và hào phóng của Matt Liu. Nguyên nhân bởi, thời gian hẹn hò mới chỉ tính bằng tháng, Matt Liu đã chịu chi tặng quà tiền tỷ cho bạn gái, miễn là nàng thích mà thôi.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận gato và chúc mừng Hương Giang, một luồng tranh cãi bất ngờ dấy lên. Không ít người nghi ngờ xế hộp này không phải do CEO Singapore tặng bạn gái mà là Hương Giang tự mua, Matt Liu chỉ hộ tống bạn gái đến mua xe và tặng hoa chúc mừng thôi.

Nhiều người vẫn tranh cãi chiếc xe là do Matt Liu hay Hương Giang mua.





Một số bình luận như sau: "Xe này chị Giang mua mà"; "Chị Giang mua mấy má ơi", " Matt có giàu đến mấy cũng không thể mua con xe 8, 9 tỷ cho người mới yêu được 3 tháng, dù Matt có tặng Giang cũng không nhận ấy", "Nói Cường Đô La, Minh Nhựa còn tin, đừng tung hô Matt quá"; "Đúng, không có chuyện quen nhau 2 tháng mà tặng xe hơn 8 tỷ được"...

Bên cạnh đó, ý kiến khác cho rằng với điều kiện kinh tế và gia thế của Matt Liu, việc tặng xế sang cho bạn gái là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế, Matt Liu cũng sở hữu dàn xế hộp hạng sang đắt đỏ, bên cạnh đó, nhiều người còn soi được câu nói của Hương Giang là 'Cảm ơn món quà'.

Hiện tại, có lẽ do tranh cãi quá nhiều nên dòng trạng thái tiết lộ Matt Liu mua xe tặng Hương Giang từ phía đơn vị bán đã không còn. Khi PV 2Sao.vn liên lạc với phía Hương Giang, quản ký nàng hậu nói không biết vấn đề này, còn khi gọi trực tiếp cho hoa hậu chuyển giới khi chưa kịp hỏi về chiếc xe thì cô đã tắt máy.



