Xe khách chở 38 người lao xuống vực sâu 20m, ít nhất 4 người thiệt mạng

Theo ANTĐ, khoảng rạng sáng ngày 11/7 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên QL14C đoạn qua xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy, Kon Tum . Xe khách giường nằm chở 38 người BKS 36B - 02232 của nhà xe Minh Thắng khi đổ đèo Ngọc Vinh đã gặp nạn, lao xuống vực sâu khoảng 20m. Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết: "Chiếc ô tô khách trên lật rơi xuống đèo ở độ sâu khoảng 20m. Ở phía dưới là đá và bụi cây".

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 28 người bị thương nặng và 2 nạn nhân chưa rõ tình hình do kẹt trong xe cùng 4 nạt nhân tử vong. Cơ quan chức năng đã tìm cách cắt xe để đưa 6 nạn nhân (gồm 4 nạn nhân tử vong) kẹt bên trong xe ra ngoài và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tiên lượng số nạn nhân tử vong có thể tăng do vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng. Còn 26 nạn nhân đã được đưa tới huyện Ngọc Hồi cấp cứu, 2 bệnh nhân nặng đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Danh tính tài xế được xác định là Mai Hải Nam (quê Thanh Hóa), lái xe của nhà xe Minh Thắng. Tài xế Nam khai trên xe chở 38 người, trong đó có 6 Trẻ em .Theo thông tin trên SGGP, lãnh đạo Sở GTVT Kon Tum cho biết xe khách chở 38 người lao xuống vực sâu chạy không đúng tuyến.

Bí thư huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum), ông Nguyễn Ngọc Sâm cho hay tài xế Nam khai xe đi đến đoạn huyện Ngọc Hồi, chạy hướng Ql14C thì bị mất thắng xe, dẫn đến xe lao xuống vực sâu 20m. Khu vực xảy ra tai nạn ở gần biên giới, cách trạm bảo vệ rừng khoảng 7km. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tất cả các nạn nhân kẹt trên xe đã được đưa ra ngoài.

Hiện Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân, ngành Y tế huy động tối đa lực lượng để cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn , đồng thời kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể của lái xe và xử lý vi phạm theo quy định.

Your browser does not support HTML5 video.

Xe khách lao xuống vực ở Quảng Ninh, 2 người thiệt mạng

Theo Linh Chi/SKCĐ