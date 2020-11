Xe máy bị thiêu rụi sau cú va chạm với ô tô khiến một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng ngày 22/11, trên đoạn đường quốc lộ qua thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô mang BKS 15C - 28055 do tài xế Vũ Văn Tú (SN 1991, trú tại thôn Đồng Dồi, xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy - Hải Phòng) va chạm với xe máy BKS tô 38H3 - 5242 do ông Lê Tử Hán (SN 1968, trú ở thôn 4, xã Bình An, huyện Lộc Hà) điều khiển băng qua đường.

Hiện trường vụ án

Cú va chạm mạnh khiến cho ông Hán bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường cả hai chiếc xe đều bị cháy. Trong đó, chiếc xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn còn chiếc xe ô tô bị cháy một phần ở đầu xe.

Chiếc xe bị cháy trơ khung

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thịnh Lộc cùng với Công an huyện Lộc Hà đã có mặt để tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an đã có mặt ở hiện trường để phân luồng giao thông

Cũng trong ngày hôm nay, trên đường tuyến tránh Cai Lậy, thuộc địa bàn xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe máy. Hậu quả vụ tai nạn làm một nam thanh niên tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Theo nhân chứng kể lại, vào khoảng 17h20 cùng ngày, xe máy mang BKS 63P1-039.73 do anh Trần Quốc Tính (SN 1994, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) điều khiển đang lưu thông trên đường tuyến tránh Cai Lậy, hướng đi từ TP HCM về miền Tây.

Ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong

Khi đi qua đoạn cầu Ba Rài thuộc địa bàn xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy thì bất ngờ va chạm với ô tô khách mang BKS 51B-085.43 điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.Cú va chạm khiến anh Tính té ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc xe máy bị vỡ nát còn chiếc xe khách cũng bị vỡ một phần ở đầu xe.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

