Xe máy đối đầu trực diện ngay trong đêm khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình - ông Phạm Minh Huấn cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong , các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin điều tra cho thấy, khoảng 22h ngày 21/9, trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng. Hai xe máy đi ngược chiều và đâm trực diện vào nhau. Vụ va chạm khiến cho anhNguyễn Văn Quốc (SN 1994, ngụ xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS: 73G1-194.40 tử vong tại chỗ, còn anh Trần Việt Thuấn (ngụ xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển xe máy BKS: 73H1-288.44 được đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Hai xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Theo lời khai của một nhân chứng có mặt tại hiện trường thì thời điểm xảy ra tai nạn là trời tối, tầm nhìn bị hạn chế, cú va chạm mạnh khiến một xe máy bị văng xuống ruộng, xe còn lại cách hiện trường khoảng 5, cả hai xe đều hư hỏng nặng.

Hiện công an huyện Lệ Thủy đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.

Theo Phương Hoa/SKCĐ