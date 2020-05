Your browser does not support HTML5 video.

Xe máy lao với tốc độ chóng mặt, cô gái đang gọi đồ uống thoát chết trong gang tấc 15:58 27/05/2020 Chiếc xe máy lao xuyên qua quán nước với tốc độ chóng mặt, còn chưa kịp gọi đồ uống, cô gái đã phải nhanh chân bỏ chạy để tránh khỏi vụ tai nạn kinh hoàng.