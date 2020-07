Kinh hoàng xe ô tô Nissan bất ngờ bốc cháy trước cửa cây xăng khiến người dân hoảng sợ

Theo ghi nhận, chiếc xe ô tô con được xác định là xe Nissan mang biểm kiểm soát 30E-28284 sau khi vừa đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Trãi thì bất ngờ bị cháy lớn khiến người dân xung quanh không khỏi hốt hoảng.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Sau khi người tài xế vừa đổ xăng được khoảng 5phút thì phần đầu của chiếc xe bắt đầu bốc cháy khiến nhân viên cây xăng và người đi đường bỏ chạy. Sau vài phút nhân viên cửa hàng xăng này đã bình tĩnh và sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Đám cháy nghi ngút khói trên đường Nguyễn Trãi

"Mặc dù các nhân viên cây xăng chữa cháy nhanh tại chỗ nhưng cũng rất may ngay sau khi vừa gọi điện thì lập tức cảnh sát PCCC quận Thanh Xuân nhanh chóng có mặt dập lửa", một người dân cho hay.

Hình ảnh chiếc xe bị cháy hư hỏng nặng nề

Trao đổi với phóng viên của Kênh 14, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị nhận được thông tin vụ cháy xe ô tô xảy ra trên đường Nguyễn Trãi. Ngay lập tức đơn vị cử lực lượng đến hiện trường để làm nhiệm vụ.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

