Xe phân khối lớn gãy làm đôi sau cú va chạm với xe máy khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Tối ngày 3/10, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe phân khối lớn khiến 3 người thương vong.

Chiếc xe gãy làm đôi sau cú va chạm mạnh

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, xe mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu Honda CBR1000RR, BKS: 59A3-085 do nam thanh niên điều khiển, chạy trên đường ĐT 769 theo hướng đi từ Long Thành ra Quốc lô 1. Khi đi đến đoạn Km 2, gần chợ Phan Bội Châu, (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) đã đâm trực diện vào xe máy do chị N.T.S. điều khiển, chở theo một phụ nữ khác đằng sau đang băng qua đường.

Xe máy nằm lăn lóc tại hiện trường

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên cùng với chiếc mô tô bị văng vào bụi rậm và tử vong tại chỗ, hai người phụ nữ cùng xe máy cũng bị văng xa hàng chục mét, trong đó một người bị gãy chân, người còn lại ũng bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện . Tại hiện trường, xe phân khối lớn bị gãy làm đôi, còn chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Chiếc xe phân khối lớn di nam thanh niên điều khiển

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến tối cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cũng đã được lực lượng chức năng xử lý di dời xong.

Phóng nhanh xe phân khối lớn gãy làm đôi khi đâm trực diện với ô tô

Theo Phương Hoa/SKCĐ