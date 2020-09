Chị em sốt xình xịch chuyện Tống Đông Khuê mua xe 8 tỷ tặng bạn gái, ai ngờ chỉ là 'chụp ké' mà thôi

Từ hôm qua, trên MXH rầm rộ chia sẻ thông tin Tống Đông Khuê mua tặng người yêu 21 tuổi Thảo Nhi chiếc xe sang Porsche Panamera với lời nhắn ngắn gọn: "Món quà nhỏ sương sương, em vui là được!". Ai cũng tin đó là món quà CEO sinh năm 1999 mua bởi anh đăng ảnh cùng lúc với bạn gái, bên trên xe còn ghi rõ tên của Thảo Nhi.



Được biết giá xe Porsche Panamera bản tiêu chuẩn đã có giá khoảng 5 tỷ đồng, các bản cao cấp hơn loanh quanh 8 tỷ. Chuyện này khiến chị em xuýt xoa không thôi bởi Tống Đông Khuê là CEO của một công ty truyền thông kiêm founder của một nhà hàng - quán bar sang trọng. Bên cạnh đó, anh còn là bạn thân của Matt Liu - người trước đó từng 'chơi lớn' tặng bạn gái là hoa hậu Hương Giang chiếc xe Maserati đỏ chót có giá 8 tỷ đồng.

Không ít người xuýt xoa trước thông tin Tống Đông Khuê tặng xe sang cho bạn gái



Do vậy, nhiều người suy đoán Tống Đông Khuê cũng không chịu 'kém anh kém em', bỏ tiền tỉ mua xe tặng bạn gái miễn nàng vui là được. Ngay lập tức, CĐM cũng săn lùng danh tính bạn gái anh chàng. Được biết, đó là hotgirl Thảo Nhi Đoàn, chơi thân với Kiều Trinh xíu và Trang Hý.



Khi thông tin Tống Đông Khuê tặng bạn gái xe sang vẫn được chia sẻ thì cô nàng Thảo Nhi đã lên story đính chính khiến dân tình ngã ngửa. Hóa ra, chiếc xe Porsche Panamera là cô nàng tự mua chứ không phải bạn trai CEO tặng.

Bạn gái chàng CEO đã lên tiếng đính chính vụ việc



Cụ thể, cô nàng viết: "Em và Will đính chính một tí. Không biết thông tin đâu ra ai nói anh mua xe tặng em, chứ chính bản thân tụi em còn chẳng lên tiếng. Xe em tự mua nha các bác ơi. Chỉ là anh không thích chiếc này nên có khó chịu, nhưng cũng chịu thua khi em mua, buông nhẹ câu "Em vui là được" là chuyện bình thường nhá!

Các bác cứ lăng mạ em bảo em làm gì mà được anh tặng cả xe thì em xin báo lại cho các bác xe là em mua, các bác bớt suy diễn nhé. Trời ạ".

Lời đính chính của cô nàng đã khiến nhiều người chú ý. Thậm chí nhiều người vẫn... ghen tị với Thảo Nhi bởi cô nàng quá giỏi giang, giàu có, có thể tự mua xe đắt tiền cho mình và chẳng hề kém cạnh bạn trai nổi tiếng. Trong giới chơi xe, Tống Đông Khuê là một cái tên có tiếng khi sở hữu 1 BST 10 chiếc xe hơi và xe cổ. Dù anh chàng từ chối tiết lộ giá trị BST của mình nhưng chắc chắn sẽ là một con số cực khủng.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ