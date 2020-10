Kinh hoàng cảnh xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A

Theo An ninh Thủ Đô, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h30 trưa ngày 3/10 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.



Tại thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 29H 07085 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) đang lưu thông trên Tại thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 29H 07085 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) đang lưu thông trên Quốc lộ 1A , đến đoạn xóm 14, xã Diễn Thịnh thì bất ngờ bốc cháy.



Ngay khi phát hiện vụ việc, tài xế và phụ xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài hô hoán người dân xung quanh đến dập lửa giúp. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên quá nhanh bao trùm cả chiếc xe gây khó khăn cho việc dập lửa, chữa cháy.



Khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 2 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng nửa tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt nhưng nhiều đồ đạc trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chiếc xe bị hư hỏng nặng.



Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



