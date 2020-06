Bàng hoàng tai nạn do xe tải trọng lớn đâm thẳng vào chợ, ít nhất 5 người thiệt mạng

Vụ tai nạn do một chiếc xe tải trọng lớn mất lái đâm thẳng vào chợ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Sáng 13/6, Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông cho biết tại đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Một chiếc xe tải trọng lớn đã mất lái, đâm thẳng vào chợ xã Đắk Rla nằm ven đường quốc lộ 14.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, hai xe tải trọng lớn lưu thông cùng chiều hướng Đắk Lắk đi Đắk Nông bất ngờ xảy ra va chạm. Hai chiếc xe đâm vào một ô tô khác đi hướng ngược lại khiến các phương tiện mất lái, đâm thẳng vào khu chợ xã Đắk Rla nơi có nhiều tiểu thương đang tập trung buôn bán.

Theo Tổ quốc, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, ông Trần Văn thương cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn , ông cùng cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến ít nhất 5 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Ban đầu, do hai chiếc xe tải lật đổ về phía người dân, có 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên có 2 người khác không qua khỏi, còn 5 người được chuyển lên các Bệnh viện tuyến trên để tiếp tục chữa trị.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, người và xe máy nằm la liệt sau vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc xe mất lái đã tông thẳng vào những tiểu thương đang buôn bán, sau đó tiếp tục đâm nhiều xe chở hàng, xe máy đang dừng đỗ ven đường mua hàng.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Công an huyện Đắk Mil điều tra, làm rõ.